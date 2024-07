“La Casa della Musica”, un nuovo spazio aggregativo a Nocera Umbra

Questa calda estate regala a Nocera Umbra un nuovo spazio aggregativo: si inaugura domenica 14 luglio alle 19 la nuovissima “Casa della Musica”.

“La Casa della musica” è la nuova realtà aggregativa che sarà curata dalla Corale Santa Cecilia nella ex chiesa di San Felicissimo, struttura usata durante l’emergenza sisma come luogo di culto e che ha visto la presenza della Corale stessa nelle numerose celebrazioni liturgiche che si sono susseguite nel tempo.

Il Comune di Nocera Umbra ha affidato la gestione dello spazio alla corale Santa Cecilia, dopo aver espletato un regolare bando pubblico di assegnazione, e ora il progetto di questo nuovo locale per tutta la città, per le associazioni del territorio e per i privati è diventato realtà.

Sarà la sala prove per la Corale Santa Cecilia, mentre al suo interno verrà realizzata a una sala concerti con la possibilità di fruizione anche come Centro Congressi e sala polifunzionale, grazie all’arredamento mobile che ne consente la piena versatilità; uno spazio aggregativo per tutti coloro che vorranno fare musica, teatro e molto altro ancora a disposizione di tutti.

Intanto si parte lunedì 15 con il primo music camp per bambini, con l’intento di replicare anche nei lunghi mesi invernali l’attività musicale, condotta da maestri di musica e di canto professionisti del settore e specializzati in didattiche musicali per i piccoli, con corsi specifici.

Ecco quindi i locali della nuova “Casa della Musica”, completamente rinnovati e pronti per le attività programmate, che potranno essere visitati domenica 14 luglio alle 19 quando il sindaco Virginio Caparvi taglierà il nastro e aprirà ufficialmente le porte della Casa.

Sarà una bella festa per tutti, con un ricco aperitivo a suggellare una nuova, bella, importante e significativa attività a Nocera Umbra.