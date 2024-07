Scuola e competenze: L’IC Sigillo presenta 9 corsi formativi per il prossimo anno scolastico

L’Istituto Comprensivo di Sigillo ha ricevuto l’autorizzazione per avviare il progetto Pi@noestate2425 che prevede l’attivazione di nove corsi formativi destinati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, sette dei quali partiranno già a settembre 2024.

Per gli alunni delle scuole primarie di Scheggia e Costacciaro, sarà disponibile il corso “Dance e Sport in Nature”, pensato per potenziare le abilità motorie di base e promuovere un rapporto consapevole con il proprio corpo attraverso attività sportive e danza all’aperto.

A Sigillo, gli alunni delle scuole primarie potranno esprimere le loro abilità artistiche con il corso “cerAmica artistica”, un vero e proprio atelier creativo dove i bambini potranno sperimentare tecniche pittoriche e creative.

La scuola primaria di Fossato di Vico proporrà invece il percorso “Let’s play music”, in cui i bambini potranno scoprire la potenza del linguaggio musicale come strumento universale di comunicazione e inclusione.

Gli alunni delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado di Scheggia, Costacciaro, Sigillo e Fossato di Vico potranno partecipare al percorso “Matematicamente”. Grazie alle attrezzature informatiche avanzate dell’Istituto, questo corso offrirà attività laboratoriali di matematica, scienze e tecnologia, utilizzando metodologie didattiche come il problem solving, il peer to peer, il tutoring, il learning by doing e il cooperative learning, per potenziare le competenze tecniche e creative degli studenti.

I corsi verranno attivati al raggiungimento di nove alunni iscritti.