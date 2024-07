Gualdo Tadino, da giovedì 25 luglio il mercato si terrà in Largo Caduti di Nassiriya

Il mercato settimanale del giovedì di Gualdo Tadino dal prossimo 25 luglio si svolgerà in Largo Caduti di Nassiriya, nella zona dello stadio “Luzi”.

L’avanzare degli interventi presso tutta l’area della fermata degli autobus, a partire da Piazzale Fulvio Sbarretti passando per Piazzale Beato Angelo inerenti la realizzazione del Nuovo Polo Intermodale di Gualdo Tadino, non consente agli autobus, agli operatori del mercato e ai cittadini (per parcheggi e traffico) di usufruire al meglio della consueta sede originaria di piazza Federico II di Svevia, che sarà utilizzata temporaneamente come capolinea degli autobus.

Da qui la decisione dell’amministrazione comunale di spostare il mercato settimanale in Largo Caduti di Nassiriya a partire da giovedì prossimo

“Era qualche tempo che stavamo cercando una soluzione sul tema. La decisione di spostare il mercato – ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico e Commercio, Giorgio Locchi – è arrivata dopo aver considerato tutte le problematiche in atto ed aver effettuato un confronto costruttivo tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria degli operatori del settore. Sono state soddisfatte tutte le varie richieste provenienti dagli operatori economici, considerate le difficoltà legate ai trasporti degli autobus, cercando di offrire un servizio migliore ai cittadini.”

Locchi sottolinea che la nuova sede di Largo Caduti di Nassiriya sia un luogo ideale per questo tipo di attività, poiché “tutti gli operatori economici saranno collocati nella stessa area e i cittadini che vi si recheranno potranno parcheggiare in un luogo ampio e comodo. In questo modo anche il traffico veicolare scorrerà nel modo migliore, mentre tutti gli autobus che arriveranno a Gualdo Tadino vedranno temporaneamente come capolinea Piazza Federico II di Svevia”.