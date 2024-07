Una targa al professor Pacifico Salvatori per i 70 anni della Chiesetta di Valsorda

E’ stata una Camminata Avisina partecipata quella che si è svolta ieri, domenica 21 luglio, a Gualdo Tadino, che quest’anno è stata legata anche al settimo centenario dalla morte del patrono Beato Angelo.

La passeggiata in montagna, partita in mattinata dalla Rocca Flea, dopo un paio di soste di cui una alla Fontanella del Donatore intitolata a Otello Moscoloni, ha raggiunto Valsorda dove è stata celebrata una messa presso la chiesetta.

Quest’anno ricorrono i 70 anni dalla realizzazione di questo piccolo ma suggestivo edificio sacro, eretto nel 1954 dalla Comunanza Agraria Appennino Gualdese sotto la presidenza di Carlo Rosi e del vice presidente Renato Carini.

Come ricorda lo storico gualdese Sergio Ponti, il progetto è opera del professor Pacifico Salvatori, classe 1923, che all’epoca dirigeva, per conto della Comunanza Agraria, la Scuola Muratori in cui insegnava disegno tecnico, elementi costruttivi e lettura dei disegni tecnici. Il piccolo edificio è intitolato a San Facondino, primo vescovo di Tadino.











Il progetto del professor Salvatori, insegnante presso l’Istituto per Geometri, venne considerato dalla Soprintendenza alle Belle Arti e dalla Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra di Roma come il più meritevole tra quelli partecipanti al concorso per idee, poichè atto a valorizzare l’ambiente naturale circostante.

La chiesetta venne realizzata dagli allievi partecipanti al Corso Muratori della Comunanza Agraria e venne solennemente benedetta da monsignor Giuseppe Pronti vescovo di Nocera e Gualdo Tadino.

Ieri, al termine della messa celebrata da don Michele Zullato, la Comunanza Agraria Appennino Gualdese, rappresentata dal consigliere Eugenio Cappellini, e il Comitato Centenario Beato Angelo, con il presidente Carlo Catanossi, hanno consegnato a Pacifico Salvatori. oggi 101enne, una targa per questa ricorrenza.

Nei giorni scorsi la Comunanza aveva ripulito l’area e completato la messa in posa dei nuovi tavoli e panche presso la pinetina, in prossimità del rifugio Chiesetta.