Delegazione del “Casimiri” in Germania per l’International Youth Meeting

Dal 15 al 21 luglio una delegazione composta dalla professoressa Eleonora Scassellati e da quattro giovani studenti e studentesse dell’Istituto d’Istruzione Superiore Casimiri, Luca Ricci, Jessica Morroni, David Falcone e Sirine Hamza, ha partecipato all’International Youth Meeting 2024 di Marl, in Germania, in rappresentanza della città di Gualdo Tadino.

Un’esperienza internazionale molto positiva e di crescita per i giovani gualdesi, resa possibile dal gemellaggio tra Marl e la città polacca di Krosno, a sua volta gemellata anche con Gualdo Tadino.

L’amministrazione comunale gualdese e l’Istituto Casimiri si sono quindi attivati per inviare in Germania una delegazione in rappresentanza della città.

Sei giorni in cui gli studenti del Casimiri hanno potuto relazionarsi con tanti giovani, dai 15 ai 18 anni, provenienti da diversi Paesi sia europei che non come Francia, Inghilterra, Polonia, Turchia, Germania, Giappone, Brasile e Ungheria, attraverso la partecipazione a workshop, sfide sportive, visita all’area della Ruhr ed eventi culturali.

Un video sui Giochi de le Porte, particolarmente apprezzato, è stato mostrato nell’ambito dell’iniziativa “Spettacolo delle Culture”, dove ogni città ha presentato alle altre delegazioni un evento significativo della propria comunità.

“Partecipare ad eventi internazionali come quello di Marl – ha commentato la professoressa Scassellati – è sicuramente un arricchimento non solo dal punto di vista linguistico ma anche umano. I quattro studenti, infatti, si sono messi totalmente in gioco in primis utilizzando sempre l’inglese come lingua veicolare e poi spingendosi anche oltre la propria comfort zone, superando con estrema facilità barriere e distruggendo i pregiudizi”.

“Questa partecipazione ha rappresentato per i nostri giovani, senza dubbio, una straordinaria occasione di crescita personale e di confronto su differenti temi con altre realtà europee ed extraeuropee – – ha evidenziato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – Siamo molto soddisfatti di aver ricevuto l’invito a partecipare da parte del Municipio di Marl in seguito al nostro gemellaggio con Krosno. Lo scopo di avere attivi questi rapporti internazionale è infatti anche quello di dare la possibilità ai nostri giovani di poter prendere parte a iniziative di alto livello in differenti nazioni e di accumulare esperienze positive da riportare poi nella nostra comunità. Ringrazio l’Istituto d’Istruzione Superiore Casimiri, la professoressa Scassellati e i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato all’iniziativa di Marl per aver rappresentato la città di Gualdo Tadino in questo importante evento”.