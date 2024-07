Comune di Gualdo Tadino, al via la gara per la gestione della piscina e del centro “Nello Saltutti”

Il Comune di Gualdo Tadino ha indetto, tramite la Provincia di Perugia (Stazione Unica Appaltante), la procedura di gara per l’affidamento in concessione, per il periodo di otto anni, del servizio di gestione degli impianti sportivi della Piscina Comunale, in via Valsorda, e del Centro Sportivo “Nello Saltutti” (tennis e calciotto) in via Perugia.

Gli impianti sono distinti in due lotti.

Tutta la documentazione di gara è reperibile nel portale Net4Market della Provincia di Perugia (Stazione Unica Appaltante – tel. 075 3681235 e 075 3681387) al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_regioneumbria?customEntryView=customHomeWidgetEntryView&idEnte=10

Per informazioni è possibile contattare, oltre alla Provincia di Perugia, il Comune di Gualdo Tadino, Piazza Martiri della Libertà n. 4, (Ufficio Politiche Culturali e Sportive) ai seguenti numeri di telefono: 075 9150229 – 075 9150280 – 075 9150264 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Email: cristina.sabbatini@tadino.it

Pec: gualdotadino@letterecertificate.it