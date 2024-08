Iti “Sigismondi”, visita alla cabina primaria Enel di Nocera Umbra

Negli ultimi giorni di scuola gli studenti delle classi terze e quarte A, indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica dell’Istituto Tecnico Industriale “Sigismondi” di Nocera Umbra, insieme ai loro docenti di area tecnica Sergio Spigarelli, Claudio Parlanti e Luca Lunghi, hanno avuto la possibilità di incontrare i tecnici di Enel e, sotto la loro guida, di effettuare una visita presso la Cabina Primaria Enel di Nocera Umbra.

L’incontro è stato organizzato per far conoscere il lavoro e le professionalità di e-Distribuzione del Gruppo Enel. Non solo lezioni frontali, ma anche la visita alla Cabina Primaria, per vedere da vicino la realtà di e-Distribuzione.

Ad accogliere i ragazzi i tecnici Enel e-Distribuzione Luca Carlini, capo unità sicurezza Umbria, Roberto Capitani, specialista safety, Pio Monopoli, specialista safety, Giorgio Lupparelli, referente manutenzione AT MT cabine primarie Toscana-Umbria, Francesco Casali, capo blue team Foligno, Danilo Scassellati, vice capo blue team Città di Castello-Gubbio ed ex alunno dell’istituto nocerino, e Francesco Santucci, specialista verifiche AT MT.

La visita, che si svolta per una intera mattinata, è risultata molto interessante ed è proceduta dividendo i partecipanti in quattro gruppi distinti. Gli studenti sono stati molto partecipi ascoltando attentamente le spiegazioni e, al termine, facendo domande, incuriositi dalle apparecchiature e dagli impianti.