Gualdo Tadino, un’ordinanza per prevenire gli incendi

In risposta alle alte temperature di questo periodo, il Comune di Gualdo Tadino ha adottato una serie di misure urgenti per prevenire gli incendi e garantire la sicurezza del territorio.

L’ordinanza firmata dal sindaco Massimiliano Presciutti stabilisce un insieme di azioni per cittadini e imprese, con l’obiettivo di minimizzare i rischi per il patrimonio forestale, il paesaggio, la fauna e l’assetto idrogeologico del territorio comunale, oltre a proteggere la sicurezza pubblica e privata.

Le disposizioni, valide fino al 30 settembre, impongono ai proprietari di terreni, agli enti gestori di strade e ai responsabili di attività commerciali a rischio di incendio una serie di azioni preventive. Tra queste, il taglio e la rimozione della vegetazione secca lungo i perimetri degli edifici e delle strade, e la creazione di fasce protettive intorno ai campi coltivati e alle aree boschive.

LEGGI E SCARICA L’ORDINANZA COMPLETA

In particolare, le aziende che trattano materiali infiammabili o esplosivi, devono comunicare la loro ubicazione al Comune e predisporre piani di emergenza antincendio. Questi devono includere misure di protezione specifiche per prevenire l’innesco e la propagazione di incendi nelle aree circostanti.

Una particolare attenzione è dedicata alla bruciatura di stoppie e residui vegetali, vietata in molti casi su tutto il territorio comunale, con i proprietari di terreni incolti che dovranno mantenere pulite le loro proprietà e creare fasce di sicurezza prive di vegetazione. Campeggi e strutture ricettive presenti in aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, dovranno mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, oltre a dotarsi di piani di evacuazione.

Anche per i gestori di aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti sono previste norme rigorose, con l’obbligo di seguire i programmi di controllo e prevenzione incendi stabiliti dalla normativa vigente.

Il Comune ricorda che l’accensione di fuochi è severamente vietata nei boschi e nelle aree limitrofe, così come nei pressi di abitazioni e nei giorni ventosi o siccitosi.

Le sanzioni per chi non rispetterà l’ordinanza, per quanto non previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana, vanno da 25 a 500 euro.

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sul rispetto dell’ordinanza e di segnalare eventuali infrazioni, mentre il Settore Lavori Pubblici e Ambiente eseguirà interventi sostitutivi a spese dei trasgressori in caso di inadempienza.