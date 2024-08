Il concerto di Daniele Silvestri a Valsorda un’occasione per scoprire la montagna gualdese

L’ottava edizione del festival Suoni Controvento ospita quest’anno a Valsorda di Gualdo Tadino Daniele Silvestri.

Il cantautore romano, reduce dal successo della colonna sonora del film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani” si esibirà domenica 11 agosto nel suggestivo palcoscenico naturale rappresentato dal pianoro della vallata che si apre sulla montagna gualdese.

Il concerto, parte del tour “Il Cantastorie recidivo”, rappresenta una delle tappe più attese del festival e promette di offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile. Sarà preceduto dall’opening act di Casadilego, polistrumentista e interprete sopraffina, vincitrice di X-Factor 2020.

Valsorda, con il suo paesaggio naturale mozzafiato, sarà lo scenario ideale per un pomeriggio di musica e storie, che si preannuncia emozionante e ricca di atmosfera. L’evento, che si terrà alle alle 17.30, è accessibile anche alle persone diversamente abili, e i biglietti sono già disponibili su Ticketitalia e Ticketone.

Il festival Suoni Controvento continua così la sua missione di portare arte e cultura nei luoghi più affascinanti dell’Umbria, grazie a un programma che spazia tra musica, teatro, danza e altre forme di espressione artistica. In questo contesto, il concerto di Silvestri si inserisce perfettamente, unendo l’impegno sociale e ambientale dell’artista con la filosofia eco-sostenibile dell’evento.

Durante il concerto, Silvestri celebrerà i suoi 30 anni di carriera, condividendo con il pubblico le sue canzoni più iconiche, che da sempre esplorano temi come la politica, l’ingiustizia sociale e la tutela dell’ambiente. La sua partecipazione a Suoni Controvento non è solo una performance musicale, ma un vero e proprio dialogo con la natura e con il pubblico, in linea con lo spirito del festival.

IN ATTESA DEL CONCERTO, PASSEGGIATE ED ESCURSIONI A PIEDI E IN BICI

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (Aigae) organizza una passeggiata che partirà alle 13.30 da San Guido e condurrà i partecipanti fino a Valsorda, offrendo l’opportunità di immergersi nel paesaggio umbro prima di godersi la musica.

Cammini d’Italia invece propone un’escursione immersa nella bellezza della Valsorda per assaporare i paesaggi affascinanti di un’Umbria autentica e incontaminata. Attraverso una carrareccia ombreggiata si salirà fin sulla cresta del Monte Serra Santa, a confine tra Umbria e Marche, per regalarsi straordinari panorami sulle due regioni. Raggiunta la cima, ci si sposterà verso l’antico eremo a picco sulle valli gualdesi e da qui la discesa all’area del concerto.

Valsorda Tour promuove a sua volta un’escursione di livello facile con guida esperta dalla Rocca Flea a Valsorda per un percorso naturalistico che attraverserà i boschi di Gualdo Tadino. Per chi volesse fare un’esperienza più impegnativa e adrenalinica, sarà possibile effettuare un’escursione di livello medio, sempre con guida esperta e sempre con partenza dalla Rocca Flea. Il percorso naturalistico prevede un’attraversata della parte più rocciosa della montagna di Gualdo Tadino con un rapporto distanza/dislivello impegnativo. Due le partenze per entrambe le escursioni: alle 11 e alle 14.

Verrà attivato da Valsorda Tour anche un servizio noleggio e-bike, a pagamento e solo su prenotazione, con funzione di “navetta”. Una guida scorterà i bikers al luogo dell’evento e facendoli immergere nello stupendo panorama naturale. Il servizio partirà dalla Rocca Flea e sarà di sola andata (la e-bike verrà riconsegnata al personale a Valsorda). Per comodità, verranno definiti quattro turni (max 15 persone a turno) con partenza dalla Rocca Flea alle ore 12 – 13.30 – 15 – 16.30.

La Fiab di Perugia, invece, organizza una grande pedalata in occasione del concerto, con partenza in treno da Perugia alle 14.37 e arrivo a Gualdo Tadino alle 15.49. Ascesa verso la Valsorda (7 km pendenza media 7,5% punte al 12% tutto asfalto) e ritorno in notturna per Perugia (circa 50 km con dislivello positivo 300 metri, salita di Casacastalda 3 km al 4,5% di pendenza media).

Alle 16, i bambini dai 4 agli 11 anni potranno partecipare a un laboratorio a cielo aperto, incentrato su natura, riuso e riciclo, organizzato da Ya Basta! Perugia.

Per chi raggiungerà Valsorda in auto, è disponibile un’area parcheggio riservata ai possessori di biglietto presso il Trincerone, lungo la strada provinciale. Il percorso a piedi per raggiungere il luogo del concerto richiederà dai 15 ai 25 minuti, a seconda della posizione del parcheggio. In alternativa, è attivo un servizio navetta, disponibile ogni 15 minuti dalle 14 alle 17, con partenza dall’incrocio tra Via Zoccolanti e Via Valsorda (zona Rocca Flea), al costo di 5 euro per l’andata e ritorno.

L’accesso in Valsorda sarà consentito dalle ore 12 di domenica 11 agosto solo ai possessori del biglietto.

Gli organizzatori consigliano di portare con sé un cuscino o un piccolo telo per sedersi durante il concerto, oppure di acquistare un cuscino brandizzato direttamente sul posto. Inoltre, l’area di Valsorda offre diverse zone ombreggiate dove sarà possibile sostare in attesa dell’evento, con strutture di ristoro e un punto food and beverage disponibili.

Ogni partecipante dovrà provvedere a portare a valle i rifiuti personali prodotti durante la giornata e, nel caso, depositarli nei diversi contenitori di raccolta differenziata.