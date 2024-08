“Ritardi nel trasferimento del Germoglio”: Fabio Pasquarelli propone la scuola Tittarelli

Una soluzione diversa per la nuova sede del centro socio-riabilitativo “Il Germoglio” di Gualdo Tadino, che accoglie ragazzi e ragazze diversamente abili.

Dalla scorsa legislatura l’amministrazione comunale aveva annunciato di voler trasferire la struttura dall’attuale ubicazione, presso l’ex carcere mandamentale di Palazzo Ceccoli, al “Verde Soggiorno”, immobile già adibito ad attività ricettiva di proprietà dell’Opera Salesiana.

La proposta di trovare un’altra sede è del consigliere comunale Fabio Pasquarelli, capogruppo della lista “Gualdo”, che comunica di aver “appreso dagli uffici comunali preposti che i lavori di adeguamento degli spazi per ospitare “Il Germoglio” non sono stati ancora appaltati, in quanto non sarebbe tuttora concluso l’iter autorizzativo dei lavori stessi. Come Lista Civica Gualdo, chiediamo la convocazione urgente della terza commissione consiliare, per conoscere nel dettaglio le varie problematiche e trovare insieme una soluzione definitiva”, evidenzia il consigliere in una nota.

“Quello che doveva essere un trasferimento ‘lampo’, ormai da anni, è stato disatteso”, prosegue.

Pasquarelli lancia quindi una proposta alla luce dell’imminente ripresa dei lavori alla scuola elementare “Domenico Tittarelli”: utilizzare per “Il Germoglio” parte degli spazi della scuola, un edificio di proprietà comunale che, una volta completati i lavori, sarà completamente sicuro dal punto di vista sismico.

“Crediamo che si possano trovare spazi idonei all’interno della scuola stessa – conclude Fabio Pasquarelli – Tale edificio è dotato di giardini esterni e si trova in una posizione fruibile per raggiungere facilmente il centro.”