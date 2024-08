Ferragosto da record a Gualdo Tadino: musica, arte e natura conquistano i turisti e il Tg1

Gualdo Tadino sta vivendo un Ferragosto da record, accogliendo un numero straordinario di visitatori che stanno affollando la città per scoprire le sue bellezze artistiche, naturalistiche e culturali. Il successo della città è stato amplificato dal concerto di Daniele Silvestri, che ha portato l’attenzione mediatica nazionale su Gualdo Tadino, e dal ricco programma di eventi estivi.

Il punto di maggiore richiamo è stato senza dubbio il concerto del cantautore romano, tenutosi domenica scorsa nell’ambito del Festival “Suoni Controvento” nel suggestivo pianoro di Valsorda.

Con circa 1500 spettatori e il tutto esaurito, la tappa gualdese del tour “Il Cantastorie Recidivo” ha catturato l’attenzione dei media, culminando in un servizio del Tg1 che ha messo in risalto non solo il talento dell’artista, autore anche della colonna sonora del film dei record “C’è ancora domani”, ma pure la bellezza mozzafiato della location naturale che ha ospitato l’evento. Valsorda, con il suo paesaggio unico, ha dimostrato ancora una volta di essere un palcoscenico ideale per concerti di grande prestigio.

Sempre per “Suoni Controvento”, lunedì 12 agosto, la Rocca Flea ha ospitato due spettacoli della Danz’Art Collection, che hanno richiamato un pubblico altrettanto entusiasta.

Ma l’offerta culturale di Gualdo Tadino non si esaurisce con la musica e la danza. Fino al 31 agosto la città ospita due mostre di grande interesse: “Questione di stile – L’impronta di Luciano Ventrone nelle opere di Tatsiana Naumcic e Massimiliano V”, presso la Chiesa Monumentale di San Francesco, e “Il fantastico mondo di Wal” alla Rocca Flea. Queste esposizioni offrono un’occasione unica per immergersi in un dialogo originale tra artisti di grande talento.

I visitatori possono fruire di un biglietto unico che consente, a soli 6 euro, l’ingresso ai sei musei cittadini: la Chiesa Monumentale di San Francesco, il Museo Civico Rocca Flea, il Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti”, la residenza storica di Casa Cajani, il Museo Opificio Rubboli e il Museo del Somaro. La possibilità di visitare questi contenitori a piedi, essendo molto vicini, e con i propri animali domestici, aggiunge un tocco di comodità e accoglienza.

Oltre alle bellezze artistiche e culturali, Gualdo Tadino incanta con le sue ricchezze naturalistiche. Le escursioni e le passeggiate a piedi o in mountain bike nella montagna soprastante offrono panorami spettacolari e un contatto diretto con la natura, rendendo ogni visita un’esperienza completa.

La stagione sta avendo un grande successo anche grazie alla proposta degli eventi dell’Estate Gualdese, con il centro storico affollato ogni sera e con le nuove aperture di attività e pubblici esercizi che hanno ulteriormente vivacizzato l’atmosfera della città. I turisti e i residenti hanno affollato le vie e i locali, restituendo al cuore della città il suo ruolo di attrazione e socializzazione.

Con una combinazione vincente di arte, musica e natura, Gualdo Tadino risulta una meta sempre più attrattiva, capace di offrire un’esperienza coinvolgente a coloro che scelgono di visitarla.

“Il successo dell’Estate Gualdo Tadino – ha detto il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – evidenzia quanto l’impegno nella scelta della qualità degli eventi e la partecipazione della comunità possano fare la differenza. La risposta della gente conferma il valore del lavoro di squadra nel promuovere la nostra città e le sue attrazioni”.