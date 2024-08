In vista della storica processione del 1 settembre, che vedrà il corpo del Beato Angelo percorrere le vie della città, sono aperte le iscrizioni per assumere il ruolo di “portatore“. Il Comitato del Settimo Centenario ricorda infatti come da tempo siano state coinvolte le Porte per organizzare il trasporto delle spoglie mortali del patrono di Gualdo Tadino.

“Questa disponibilità e questo impegno – dicono dal Comitato – non può essere esclusivo né tantomeno escludente. Da più parti giungono richieste su come fare per portare l’urna del Beato. La possibilità è aperta a tutti, uomini e donne e invitiamo tutti ad iscriversi attraverso la email centenariobeatoangelo@gmail.com“.

Il Comitato Settimo Centenario, fa presente che questo ruolo sarà uno storico onore e un attestato di fede e devozione e invita tutti i portatori ad una serata di preparazione che si terrà martedì 27 agosto presso la cripta del Beato Angelo nella cattedrale di San Benedetto alle ore 20.45. A tutti verrà rilasciato l’attestato per il servizio svolto.

Intanto proseguono le iniziative del Comitato. La più imminente è quella di domani, 15 agosto, quando alle ore 9 sarà celebrata una messa presso l’eremo di Santo Marzio. Di seguito, insieme alla sezione Avis di Gualdo Tadino, verrà apposta una targa raffigurante il Beato Angelo.

In basso la locandina con il programma degli eventi fino al 1 settembre.