Centenario Beato Angelo, anche il cardinale Menichelli a Gualdo Tadino

Partono da oggi, sabato 24 agosto, nove giorni densi di appuntamenti organizzati dal Comitato Settimo Centenario dalla morte del Beato Angelo, patrono di Gualdo Tadino.

Questa sera, dopo il ritrovo in Piazza Mazzini, alle 21 ci sarà la sfilata per le vie cittadine e la deposizione dei fiori al movimento dei caduti e alle 21.30 il concerto in Piazza Martiri della libertà delle fanfare dei Bersaglieri e della fanfara degli Alpini di Sorisole (BG).

Domani, domenica 25 agosto, ritrovo in Piazza Mazzini alle 10.30. Dopo il corteo, alle 11.15, la Messa nella Cattedrale di San Benedetto presieduta dal cardinale Edoardo Menichelli e animata dal canto degli Alpini.

Quella del cardinale Menichelli è una presenza molto siginificativa. Originario di San Severino Marche, dal 2017 arcivescovo emerito di Ancona-Osimo, nell’aprile 2019 è stato nominato consulente ecclesiastico del Centro italiano femminile. Ha ricoperto incarichi importanti come quello di arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto, arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo e Presidente della Conferenza episcopale marchigiana.

Per l’occasione, sabato 24 agosto le taverne saranno aperte per cena (per informazioni 3337480779).

Nei giorni seguenti si aprirà una serie di incontri con personalità significative del mondo cattolico e teologico: giovedì 29 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano interverrà don Luigi Maria Epicoco, presbitero, teologo, filosofo e scrittore italiano, docente di antropologia filosofica alla Pontificia Accademia Alfonsiana e alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum.

Venerdì 30 agosto nella chiesa di Santa Maria Madre di Dio sarà la volta di Salvatore Martinez, docente di teologia, scrittore e compositore italiano, primo presidente laico del Rinnovamento nello Spirito Santo in Italia. Martinez è stato presidente dell’Osservatorio sulle minoranze religiose nel mondo e per la tutela della libertà religiosa’ presso il Ministero degli Esteri e, per nomina pontificia, presidente della Fondazione vaticana ‘Centro Internazionale Famiglia di Nazareth’.

Infine, sabato 31 agosto nella Cattedrale di San Benedetto ci sarà l’incontro con don Francesco Buono, parroco dell’Unità pastorale di Pila-Castel del Piano della Diocesi di Perugia Città della Pieve, animatore di pellegrinaggi ai santuari mariani, in Terrasanta e a Santiago del Compostela, giudice presso il Tribunale Ecclesiastico.

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 20.45.

Il momento più atteso è quello di domenica primo settembre, quando, dopo 54 anni, l’urna contenente le spoglie del Beato Angelo verrà portata in processione per le vie della città. Al termine in Piazza Martiri si terrà il concerto di nove gruppi gualdesi che si alterneranno su due palchi. Alle 23, infine, si assisterà a uno spettacolo di fuochi d’artificio. Nel corso della settimana verranno fornit più particolari riguardanti la giornata del 1° settembre.