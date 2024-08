A Colpertana un fine settimana all’insegna della ruzzola

Si svolgeranno a Colpertana di Nocera Umbra, nel weekend di sabato 24 e domenica 25 agosto, il Memorial Buratti e il Trofeo Santioni di ruzzola su un percorso che promette lanci spettacolari e di grande lunghezza.

L’evento, organizzato dall’Asd Fasp di Nocera Umbra sotto l’egida della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (Figest), ha già attirato l’adesione di oltre 30 squadre.

La manifestazione sarà anche un’occasione speciale per rendere omaggio a due figure di rilievo della ruzzola umbra e nazionale, attraverso il secondo Memorial Mauro Buratti e il primo Trofeo Antonio Santioni. Come tutte le iniziative targate Figest, anche questa sarà un’opportunità per valorizzare il territorio, non solo attraverso lo sport, ma anche sotto il profilo culturale, turistico ed enogastronomico.

L’appuntamento successivo per gli appassionati è in programma a Genga, in provincia di Ancona, con la gara a terne di fine mese.