La 37′ Festa della Montagna del Cai ripercorrerà le orme del Beato Angelo

Anche la Festa della Montagna, giunta alla 37′ edizione e organizzata dalla sezione Cai di Gualdo Tadino, quest’anno si lega alle celebrazioni per il settimo centenario dalla morte del Beato Angelo.

La tradizionale escursione che caratterizza questa iniziativa, in programma domenica 25 agosto, in questa circostanza percorrerà i luoghi dell’eremitaggio del patrono di Gualdo Tadino: l’eremo presso il Santuario del Divino Amore, Capodacqua, Valmare, per giungere infine a Valsorda.

Come sempre saranno due gli itinerari: uno più impegnativo per i più allenati, e un altro più leggero.

Il primo prevede la partenza alle 8,30 dall’eremo del Beato per poi proseguire verso Capodacqua, quindi Troscia dei Mori, Castagneto alto, Valmare, Passaiola bassa, con arrivo al rifugio Cai “Monte Maggio” a Valsorda per un tempo di percorrenza di circa tre ore e mezzo, un dislivello di circa 600 metri e una difficoltà EE (escursioni esperti).

Il secondo itinerario prevede la partenza da Valsorda alle 9,30, arrivo a Serrasanta passando per il rifugio Cannuine, e ritorno a Valsorda. Previsto un tempo di percorrenza di due ore mezzo per 348 metri di dislivello con difficoltà E (escursionistico). Si consigliano scarpe da trekking e indumenti idonei per la stagione in corso con una maglietta intima di ricambio. Portare con sè acqua in abbondanza.

Al termine, per chi si è iscritto, si terrà il pranzo presso il Rifugio Cai. Seguirà l’esibizione della Corale Cai che proporrà ai presenti alcuni canti di montagna.