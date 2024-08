Feste Centenarie, con don Luigi Maria Epicoco iniziano stasera le serate di preparazione

Si apre questa sera, giovedì 29 agosto, a Gualdo Tadino una serie di incontri con personalità significative del mondo cattolico e teologico in vista dell’appuntamento di domenica 1 settembre con la processione dell’urna contenente le spoglie del Beato Angelo.

Nella chiesa di San Giuseppe Artigiano alle ore 20,30 interverrà don Luigi Maria Epicoco, presbitero, teologo, filosofo e scrittore italiano, docente di antropologia filosofica alla Pontificia Accademia Alfonsiana e alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum.

Sacerdote dell’arcidiocesi dell’Aquila, don Epicoco è scrittore di libri e articoli scientifici di carattere filosofico e teologico. Ha una cattedra in filosofia alla Pontificia Università Lateranense e all’ISSR Fides et ratio dell’Aquila. Dal 2023 è docente incaricato di antropologia filosofica alla Pontificia Accademia Alfonsiana e alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum.

Ha fondato e guidato la Parrocchia Universitaria (2008-2020). Fino allo scorso anno, su nomina di Papa Francesco, è stato assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione ed editorialista de l’Osservatore Romano. Nei suoi studi e nel suo ministero si occupa di formazione e spiritualità cristiana.

Ha al suo attivo molte pubblicazioni tradotte anche in inglese, francese, spagnolo, portoghese, sloveno, cileno, coreano e polacco, tra le quali “La luce in fondo. Attraversare i passaggi difficili della vita“; “La vita come la fine del mondo“; “La pietra scartata. Quando i dimenticati si salvano“; “In principio erano fratelli. Prove di fraternità nella Bibbia”; “La scelta di Enea. Per una fenomenologia del presente” e infine “Per custodire il fuoco. Vademecum dopo l’apocalisse”.

Comunicatore in diverse trasmissioni radiofoniche e televisive, in particolare Radio Vaticana, Telepace, TV2000, Rai2, Rai Radio 2. Nel web è attivo nei social e in diversi blog.

Domani sera, venerdì 30 agosto, nella chiesa di Santa Maria Madre di Dio sarà la volta di Salvatore Martinez, primo presidente laico del Rinnovamento nello Spirito Santo in Italia. Infine sabato 31 agosto nella Cattedrale di San Benedetto ci sarà l’incontro con don Francesco Buono, animatore di pellegrinaggi ai santuari mariani, in Terra Santa e a Santiago de Compostela.