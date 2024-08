Una festa, quella di domenica 1 Settembre, che terminerà nel migliore dei modi: con musica e fuochi d’artificio. Al termine della processione che vedrà l’urna contenente le spoglie del Beato Angelo tornare dopo 54 anni per le vie e le strade di Gualdo Tadino, la scena sarà infatti tutta per i due palchi allestiti in piazza Martiri che vedranno l’esibizione live di musicisti e cantanti gualdesi.

Si inizierà alle 21.15 con i Fuperi. A seguire, Aurora Passeri, The Time Machine, Samuel Ammar, i Bebd. Alle 10.30 le band si fermeranno per lo spettacolo di fuochi d’artificio per poi ripendere con il trio Commodi-Ruiz-Gatti, Lisa Chiavini, J. Green Street (al debutto). Concluderà Officina 75 con ospite al sax Francesco Fioriti.

Durante la serata, organizzata dal Comitato per il Settimo Centenario della morte del Beato Angelo con la direzione artistica di Andrea Fiorentini, si potrà mangiare gratuitamente con la porchetta offerta dallo stesso Comitato.

Questo il percorso della processione: Via Calai, Via Nucci, Via Battisti – Istituto Bambin Gesù, Via della Capezza, Via Pennoni, Porta San Facondino, Via Bersaglieri, Via della Resistenza, Porta San Benedetto (Porta de Sotto), Via delle Mura, Via del Traone, Porta San Martino, Chiesa di Santa Chiara (Santa Maria di Taino), Via Bonfigli, Madonnuccia, Porta San Donato (Arco de Cent’anni), Via delle Fornaci, Largo di Porta Romana, Via V luglio – Easp “Armando Baldassini”, Via V luglio, Via Storelli, Corso Italia, prima di fare ritorno in Cattedrale.