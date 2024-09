“Rhapsody in Blue”, a Nocera Umbra concerto in onore delle Medaglie d’Oro

In occasione degli eventi per l’80° anniversario del sacrificio delle tre Medaglie d’Oro al valore militare nocerine, conferite ai carabinieri Fulvio Sbarretti (Fiesole 12 agosto 1944) e Augusto Renzini (Fosse Ardeatine-Roma 24 marzo 1944), oltre a Paolo Braccini (Torino 5 aprile 1944), il comitato organizzatore, promosso dal Comune di Nocera Umbra in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Università Agraria di Bagnara e del quale fanno parte anche numerose associazioni del territorio, ha organizzato un grande concerto in loro onore.

Si intitola “Rhapsody in Blue’ e si svolgerà sabato 7 settembre alle ore 18 nella splendida cornice di Piazza Caprera, nel cuore del centro storico di Nocera Umbra, con ingresso libero.

Sarà il pianoforte solista del maestro Marco Scolastra e gli oltre 40 elementi della Filarmonica di Belfiore, diretta dal maestro Marco Pontini, a regalare straordinarie melodie di Giacomo Puccini, George Gershwin, Steven Reineke, Arturo Marquez, Jan Van Der Roost.

Sono molteplici le iniziative già messe in atto, e altre in fase di programmazione, per ricordare il sacrificio delle tre Medaglie d’Oro e degli altri numerosi nocerini martiri della ferocia nazi-fascista, a partire dall’eccidio di Collecroce compiuto il 17 aprile del 1944 per il quale l’amministrazione comunale sta predisponendo gli atti per l’intitolazione di uno spazio all’interno della città.

Previsto per la fine del mese di ottobre un importante convegno con relatori-storici del periodo.

Domenica 15 settembre ritornerà l’appuntamento annuale di ‘Memorie cantate’ a cura dell’Anpi di Nocera Umbra e Valtopina.

Programmato per il prossimo 5 ottobre, a Bagnara (luogo di nascita di Fulvio Sbarretti), un concerto del Coro di Fiesole che eseguirà canti popolari della Resistenza.

È anche in fase di realizzazione, in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo ‘Dante Alighieri’ di Nocera Umbra, un docufilm con immagini e testimonianze sul periodo.