Padel, l’Italia di Matilde Minelli e Emma Speziali in semifinale ai Campionati Europei Junior di Budapest

L’Italia femminile del padel è in semifinale nei Campionati Europei Junior in corso a Budapest. Una nazionale che parla umbro e in particolare gualdese, con Matilde Minelli e Emma Speziali del Padel Arena Fasweb di Perugia, e narnese con Valentina Varazi dell’Happy Village Terni.

La conquista della semifinale da parte delle azzurre Under 14, 16 e 18 capitanate da Sara Celata, è arrivata grazie alla vittoria per 3-0 sull’Olanda. In particolare in Under 16 la coppia formata da Matilde Minelli e dalla toscana Vittoria Giraldi ha battuto le olandesi per 6-1 6-0, mentre nell’Under 14 l’altra gualdese Emma Speziali, in coppia con la piemontese Sophie Caruso, ha vinto per 6-1 6-1.

Oggi la sfida al Portogallo per l’accesso in finale.

AGGIORNAMENTO: Vincendo i primi due incontri Under 14 e Under 16 contro il Portogallo l’Italia è approdata in finale.

Nella sfida tra Under 14, la coppia Speziali-Caruso ha superato in tre set le portoghesi (1-6, 7-6, 6-3), in quella Under 16 la coppia Minelli-Giraldi ha avuto la meglio sulle lusitane con un netto 6-2, 6-4.

Grande soddisfazione per il team azzurro e per le due gualdesi Matilde Minelli e Emma Speziali, protagoniste di questo importantissimo risultato.