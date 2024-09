Padel, splendido argento europeo per le azzurrine. Al top le gualdesi Matilde Minelli e Emma Speziali

Le giovani gualdesi Matilde Minelli ed Emma Speziali sono state tra le principali protagoniste della squadra italiana che ha conquistato una splendida medaglia d’argento agli Europei Juniors di Padel di Budapest.

Le due talentuose ragazze del Padel Arena Fastweb di Perugia, insieme alle compagne, hanno regalato grandi emozioni durante il torneo, eliminando la Repubblica Ceca, il Belgio, i Paesi Bassi e il Portogallo senza cedere nemmeno un incontro.

Le ragazze allenate da Sara Celata si sono però dovute arrendere in finale alle favoritissime spagnole. La squadra italiana, composta da Valentina Varazi (Happy Village), Matilde Minelli (Padel Arena Fastweb), Lucrezia Piernera (Clitunno Padel by Loreti), Bianca Ferretti (Happy Village) ed Emma Speziali (Padel Arena Fastweb), ha lottato con determinazione ma non è riuscita a contrastare le forti avversarie iberiche.

Nel primo match Under 14, Martina Vera e Paula Ferran hanno superato Sophie Caruso ed Emma Speziali con il punteggio di 6-2 6-1. Nel secondo match Under 16, Martina Calvo e Jana Montes hanno sconfitto Vittoria Giraldi e Matilde Minelli 6-1 6-0. Infine, nel terzo e ultimo incontro Under 18, Raquel Eugenio e Camilla Fassio hanno avuto la meglio su Aurora Buscaino e Camilla Livioni con un 6-3 6-1. Portogallo al terzo posto, grazie alla vittoria sulla Francia.

La Spagna, dove il padel si pratica sin dai primi anni Settanta e che è considerata la culla di questo sport, continua così a fare collezione di titoli europei e a mantenere un notevole gap sugli altri Paesi, dominando la scena continentale.

Per questo motivo l’Italia femminile può sorridere essendo la seconda forza europea ed eguagliando quanto raggiunto dalle atlete professioniste. Inoltre, con l’argento di Budapest, le ragazze migliorano il bronzo di Valencia. Motivo di orgoglio in più per Matilde ed Emma, due delle sei titolari che hanno contribuito da protagoniste a raggiungere questo splendido traguardo.