Università di Perugia: nuovo corso di laurea triennale in “Scienze della Terra e dell’Ambiente”

Dal primo agosto 2024 sono aperte le iscrizioni del nuovo Corso di Laurea triennale in Scienze della Terra e dell’Ambiente (STA) dell’Università degli Studi di Perugia. Pensato per formare una nuova generazione di esperti capaci di affrontare le sfide ambientali del futuro, questo nuovo percorso verrà infatti erogato per la prima volta a partire dal prossimo anno accademico 2024/2025.

Lo STA è un corso di laurea triennale innovativo perché interclasse: combinerà, cioè, le Scienze Geologiche (classe L-34) e le Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (L-32). Le lezioni saranno erogate in lingua italiana, con sede presso il Dipartimento di Fisica e Geologia (Dipartimento di Eccellenza MUR 2023-2027) ed in collaborazione con il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie. Questa nuova sinergia tra diverse discipline delle Scienze rappresenta il marchio di fabbrica per un approccio didattico innovativo e multidisciplinare, e consentirà allo studente la scelta della classe già al momento dell’iscrizione, ma con possibilità di un cambio entro il terzo anno.

Il nuovo Corso di Laurea STA propone una formazione approfondita nelle discipline geologiche e ambientali, con un focus specifico sulla sostenibilità ambientale, sulla comprensione dei processi geologici ed ecosistemici, sulla gestione delle risorse naturali, sulla valorizzazione del patrimonio geologico-naturalistico e sulla protezione del territorio dall’impatto dei cambiamenti climatici e dai rischi geologico-ambientali.

Gli studenti e le studentesse avranno l’opportunità di acquisire competenze scientifiche e tecniche attraverso un curriculum che integra teoria, pratica di laboratorio, attività sul campo. Tutte le attività didattiche verranno erogate da un corpo docente altamente qualificato; inoltre, stage e tirocini completeranno l’attività formativa grazie a collaborazioni con enti pubblici e privati-ed aziende di settore permettendo di specializzarsi in ambiti cruciali per la protezione dell’ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile.

L’obiettivo principale del nuovo Corso di Laurea in Scienze della Terra e Ambiente (STA) è formare laureati in grado di operare in settori chiave quali la pianificazione territoriale, la gestione delle risorse naturali, la protezione civile, la gestione dei rischi ambientali e la consulenza per la sostenibilità. Il conseguimento della laurea interclasse STA apre l’accesso sia alle lauree magistrali che a possibilità lavorative in Enti Pubblici, Società Private e Studi Professionali. Inoltre, gli studenti e le studentesse, previo superamento dell’esame di stato, potranno iscriversi all’albo professionale dei Geologi Junior o dei Biologi Junior.

Tutti gli interessati all’immatricolazione sono invitati a visitare la pagina web:

https://www.fisgeo.unipg.it/fisgejo/index.php/it/didattica/corsi-di-laurea-in-geologia/laurea-interclasse-in-scienze-della-terra-e-dell-ambiente-new.html

Di seguito i contatti per maggiori dettagli sul programma didattico e le modalità di iscrizione.

SEDE E CONTATTI

Dipartimento di Fisica e Geologia

Via Pascoli, 20 – 06123 Perugia

Tel. +390755852752.html

Prof. Lucio Di Matteo

Referente del Corso di Studio in Scienze dellaTerra e dell’Ambiente

lucio.dimatteo@unipg.it

Prof. Maurizio Ercoli

Responsabile dell’orientamento

maurizio.ercoli@unipg.it

Segreteria didattica

www.fisgeo.unipg.it

E-mail: segr-didattica.fisgeo@unipg.it