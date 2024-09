Sigillo Comune gentile, al via la prima edizione dei “Giochi della Gentilezza”

Lunedì 30 settembre si terranno a Sigillo, presso il Parco di Villa Anita, i “Giochi della Gentilezza” che vedranno come protagonisti le alunne e gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Sigillo.

L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale, rientra tra quelle previste da “Costruiamo Gentilezza”, un progetto nazionale partecipato, generato nel 2020 a supporto della Pubblica Amministrazione, per far sì che la capacità di creare pratiche gentili per rispondere ai bisogni della collettività diventi un’abitudine tra i cittadini, ponendo al centro della comunità i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze e le loro famiglie.

L’attuazione del progetto è coordinata dall’Associazione di Promozione Sociale “Cor et Amor” di Lessolo, in provincia di Torino, che, in collaborazione con i propri associati presenti in tutta Italia, mette a disposizione dei Comuni alcune pratiche gentili, quali strumenti concreti volti ad accrescere il benessere della comunità attivando e rafforzando i comportamenti prosociali dei cittadini.

Il sindaco di Sigillo Giampiero Fugnanesi all’inizio del suo secondo mandato amministrativo ha assegnato alla consigliera comunale Karin Hauffe Solari compiti di collaborazione proprio nelle materie della inclusione e della gentilezza, sottolineando in questo modo come, tra gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione comunale, vi sia quello della promozione di valori positivi quali la gentilezza, la solidarietà e il rispetto tra le persone.

“Ho deciso di assegnare questo compito perché credo fermamente che la gentilezza rappresenti un valore fondamentale per la crescita e il benessere della nostra comunità – afferma Fugnanesi – La gentilezza non è solo una qualità personale, ma una risorsa collettiva che può rafforzare il senso di appartenenza, migliorare i rapporti interpersonali e contribuire a una convivenza civile più serena e rispettosa. Viviamo in tempi in cui spesso prevalgono tensioni, incomprensioni e frenesia, sia nella vita pubblica che privata. Tuttavia, piccoli gesti di cortesia e attenzione verso gli altri possono fare la differenza nel creare un ambiente più accogliente e solidale. La Delega alla Gentilezza nasce con l’obiettivo di promuovere iniziative concrete che favoriscano il rispetto reciproco, l’inclusione sociale, l’ascolto e il dialogo, soprattutto nei confronti delle persone più fragili o in difficoltà.”

La consigliera comunale Karin Hauffe Solari si è detta molto onorata di questo incarico e si è messa subito all’opera proponendo il progetto: “Iniziative come i Giochi della Gentilezza, programmi educativi e attività di volontariato saranno solo alcuni degli strumenti che metteremo in campo per incentivare azioni positive, promuovere l’empatia e rendere il nostro territorio un luogo dove tutti si sentano rispettati e valorizzati”, ha sottolineato.

Nadia Tittarelli, assessore a Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili, ha sposato la proposta della consigliera Solari, coinvolgendo alcune realtà presenti nel territorio, quali l’Istituto Comprensivo e la Residenza Protetta per Anziani “Casa Benedetta”: “Sono convinta che la gentilezza sia contagiosa – ha detto – un piccolo atto può generare una catena di solidarietà e benessere che si ripercuote positivamente sull’intera comunità. Con questa iniziativa vogliamo dare un segnale chiaro: la gentilezza non è solo un valore individuale, ma un progetto collettivo che può migliorare la qualità della vita di tutti noi.“

“Le iniziative in programma sono diverse – hanno spiegato Tittarelli e Solari – Realizzeremo la Panchina viola della Gentilezza, un simbolo bel visibile a tutti, che rappresenta un invito alla riflessione e al dialogo e nel contempo un luogo di incontro dove chiunque può fermarsi, condividere un po’ del proprio tempo e coltivare il rispetto reciproco. Una Frase Gentile è poi il titolo del concorso che abbiamo rivolto alle classi della Secondaria di I grado del nostro Istituto Comprensivo e che vedrà gli studenti e le studentesse chiamati ad inventare delle brevi frasi gentili; la frase giudicata migliore da una giuria appositamente nominata, verrà trascritta sulla panchina viola della gentilezza. La mattina del 26 settembre la classe V della Scuola Primaria farà visita a “Casa Benedetta” dove gli anziani residenti nella struttura racconteranno alle bambine e ai bambini i giochi della loro infanzia e alcune pratiche gentili ormai desuete. Infine il 30 settembre, dalle 14.30 alle 16, si svolgeranno presso il Parco di Villa Anita i Giochi della Gentilezza: bambini e adulti potranno partecipare a competizioni o giochi cooperativi volti a favorire la collaborazione tra i partecipanti, l’aiuto reciproco e la costruzione di un clima positivo. Tutti, cittadine e cittadini, giovani e anziani, sono invitati a partecipare.”