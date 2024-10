Il modello “Senza Zaino” a Valfabbrica: giovedì inaugurazione di una nuova aula

Il progetto “Senza Zaino” è un approccio educativo che propone un ambiente di apprendimento più collaborativo, inclusivo e attento alle esigenze di ogni studente. Al centro di questo modello c’è l’idea di eliminare il peso fisico e simbolico dello zaino, creando spazi didattici dove gli studenti possono lavorare insieme, condividere materiali e sviluppare competenze in autonomia.

Le bambine e i bambini trovano così in classe tutto il necessario per le loro attività: matite, colori, penne, quaderni e libri. A casa, per i compiti, devono portare con sé solo qualche quaderno o un libro, riducendo così il bisogno di un ingombrante zaino.

Le aule di queste scuole sono organizzate in modo innovativo, con arredi funzionali e materiali didattici avanzati, progettati per favorire l’apprendimento collaborativo e personalizzato. A differenza delle classi tradizionali, dove i banchi sono disposti frontalmente rispetto alla cattedra, nelle aule Senza Zaino la classe è divisa in aree di lavoro: c’è l’area tavoli, l’area laboratori, l’area del lavoro individuale. Poi c’è l’agorà dove si svolgono gli incontri di gruppo ed è l’unico spazio in cui l’insegnante si pone frontalmente rispetto agli alunni.

Giovedì 3 ottobre alle 9,30 la Scuola Primaria di Valfabbrica inaugurerà l’Aula Senza Zaino, un ulteriore sviluppo del progetto “Scuola Senza Zaino” del Comune. L’obiettivo è trasformare l’Istituto Comprensivo “San Benedetto” in un ambiente educativo innovativo, orientato al benessere e alla crescita completa degli studenti, promuovendo una didattica che valorizzi partecipazione e cooperazione.

La Fondazione Perugia ha manifestato un interesse significativo nei confronti di questa iniziativa, sostenendola finanziariamente per favorire l’implementazione di metodologie didattiche all’avanguardia anche nel 2023 per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I Grado. I fondi del 2024 sono stati utilizzati per l’acquisto di arredi didattici innovativi e confacenti con le esigenze educative e della salute dei giovani.

Il Comune di Valfabbrica ha contribuito, oltre al finanziamento della Fondazione Perugia, con risorse proprie per il raggiungimento completo dell’obiettivo, ovvero un’Aula della Scuola Primaria. L’acquisto del nuovo arredo ha contribuito a rendere gli spazi più consoni alle nuove esigenze educative.

Un aspetto cruciale del progetto è stato il supporto delle insegnanti e dell’I.C. San Benedetto di Valfabbrica, che si sono detti entusiaste di quanto realizzato.

La collaborazione tra la Fondazione e il Comune di Valfabbrica rimane fondamentale per consolidare e ampliare gli impatti positivi ottenuti finora.

“Questa inaugurazione rappresenta un passo significativo per Valfabbrica e per il nostro Comune – afferma il sindaco Enrico Bacoccoli – Siamo estremamente orgogliosi del lavoro svolto e dell’impegno profuso per garantire ai nostri studenti un ambiente educativo all’avanguardia. La Scuola Primaria di Valfabbrica sarà un faro di apprendimento e crescita per le generazioni future.“