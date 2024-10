Maltempo, allerta arancione domani in Umbria per rischio idrogeologico

La Protezione Civile regionale dell’Umbria ha diramato un documento di allerta regionale per rischio meteo-idrogeologico-idraulico nel quale si prevede, per la serata di oggi mercoledì 2 ottobre, allerta regionale codice giallo per rischio temporali su tutti i settori regionali e per rischio vento sui settori regionali A-C-D, e per la giornata di domani giovedì 3 ottobre allerta regionale codice arancione per rischio idrogeologico su tutti i settori regionali, allerta regionale codice giallo per rischio idraulico e temporali su tutti i settori regionali e per rischio vento sui settori regionali A-C-D.

Per quanto riguarda la Fascia Appenninica la Stazione Meteorologica Palazzo Mancinelli evidenzia che, in base alle carte, le zone maggiormente interessate dalle precipitazioni potranno essere quelle nord-occidentali dell’Umbria, un po’ meno quelle appenniniche, dove pioverà ma non con l’intensità che si prevede nel nord e nell’ovest della regione.

L’inizio delle precipitazioni, che saranno diffuse e persistenti, è fissato per la serata di mercoledì, quando i rovesci, inizialmente associati a temporali, insisteranno prevalentemente nel Nord della regione, ma anche nelle zone centrali, specialmente occidentali – scrive la Stazione Meteo – Con un minimo così alto, l’Appennino, solitamente, non è il bersaglio principale del maltempo, ma i rovesci, muovendosi da sud-ovest, potrebbero investire anche le zone più orientali.

Durante la notte i fenomeni si estenderanno anche alle altre zone dell’Umbria, pur insistendo sempre su quella occidentale con particolare intensità.

Ci sarà un allentamento dei fenomeni ad est e in Appennino durante la prima mattinata di giovedì, ma ad ovest e a nord le piogge continueranno insistentemente. Nella seconda parte della mattina e nel pomeriggio, generale nuovo peggioramento, con allentamento e progressiva cessazione dei fenomeni in serata o nottata.