Distretto Alto Chiascio, a Gubbio incontro sull’allattamento materno

Il servizio consultoriale del Distretto dell’Alto Chiascio ha organizzato per mercoledì 9 ottobre, dalle ore 14,15, presso la Biblioteca di Gubbio un incontro, divulgativo ed informativo, rivolto alle coppie in attesa, ai neo genitori e alle famiglie al fine di promuovere l’allattamento materno quale pratica di salute ed elemento fondamentale per l’avvio ed il consolidamento della relazione genitoriale.

L’iniziativa è organizzata dal personale del Servizio consultoriale e dei due punti nascita dell’Usl Umbria 1 ed è inserita all’interno delle celebrazioni della Settimana mondiale per l’allattamento materno (Sam), evento promosso in Italia dal Movimento Allattamento Materno Italiano.

Questo è il primo degli incontri/dibattiti sul tema che saranno organizzati anche nei prossimi giorni presso le biblioteche comunali dei sei distretti e all’interno degli ospedali (sede del punto nascita).

Questi appuntamenti vedranno la partecipazione dei professionisti coinvolti nell’assistenza al percorso nascita, che accoglieranno la popolazione invitata per una sensibilizzazione capillare sui temi inerenti l’allattamento materno per rispondere a tutti i quesiti relativi all’intero percorso nascita e crescita e per far conoscere tutte le attività offerte dai servizi nell’ambito del progetto Ministeriale Protezione e Promozione della Salute dei bambini e delle generazioni future attraverso interventi precoci nei primi mille giorni di vita.