A Nocera Umbra la presentazione di “Diario Appenninico”, ultimo libro di Mario Bravi

Sabato 12 ottobre alle ore 17.30, a Palazzo Camilli di Nocera Umbra, verrà presentato il libro di Mario Bravi “Diario Appennico”, edito da “Il Formichiere”.

Questa pubblicazione vuole essere un excursus sugli avvenimenti economici e sociali degli ultimi anni, letti da un punto di vista particolare: quello di abitare nella Fascia appenninica, una delle zone più colpite dal declino sociale, economico e anche demografico.

Al tempo stesso, c’è nel volume la consapevolezza che queste realtà rappresentano l’anima vera dell’Umbria, a partire dall’aspirazione al riscatto che coincide con il non arrendersi ai fatti, che pretendono assertivamente di essere già scritti.

Al centro delle tante riflessioni c’è il lavoro, con le sue trasformazioni, con la sua identità che muta, che in alcuni casi non c’è e comunque con il valore che rappresenta per il necessario cambiamento sociale.

“Per questo, in conclusione del volume, si fa riferimento come possibile punto di partenza al generoso tentativo di delineare, da parte della Cgil umbra, la costruzione di un Piano del Lavoro per la nostra regione – sottolinea l’autore – Far riemergere quell’idea, debitamente aggiornata, può essere una chiave per il futuro, per reagire alla frammentazione e al declino. Un tentativo, necessario anche oggi, per delineare il domani, uscendo dal presentismo asfittico e del “giorno per giorno”.”

Nel volume si fa riferimento ai valori della nostra regione, a partire da San Francesco e Aldo Capitini, ai tanti esempi in controtendenza che costituiscono i tesori nascosti delle nostre terre.

Alla presentazione di “Diario Appenninico”, oltre all’autore, interverranno il senatore Valter Verini, Elisabetta Masciarri, segretaria generale della Fillea Cgil Umbria, Manlio Mariotti, presidente regionale dell’Auser, e Francesco Mirti, presidente dell’Anpi di Nocera Umbra. Il coordinamento sarà curato dal giornalista Alessandro Orfei.