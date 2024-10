Martedì 22 ottobre chiusa la Perugia-Ancona tra Fossato e Cancelli

Martedì 22 ottobre la strada statale 76 “della Val d’Esino” (direttrice Perugia-Ancona) sarà provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Ancona tra gli svincoli di Fossato di Vico e Cancelli, per consentire lo svolgimento di una visita ispettiva dell’ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) all’interno delle gallerie.

La chiusura sarà attiva a partire dalle 8:30 fino al termine delle attività, previsto entro le 18:00.

Il traffico in direzione Ancona sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Fossato di Vico.

Non essendo presente una viabilità secondaria che colleghi allo svincolo successivo, i veicoli diretti ad Ancona dovranno utilizzare in alternativa la direttrice Foligno-Civitanova Marche (SS77) oppure proseguire per Gubbio (SS3) e poi per Fano (SS73 bis)