Edoardo Mariani vince il contest Stilisti Emergenti a Umbria Fashion 2024

Venticinque eventi, diciotto fashion show e quarantacinque ospiti: sono i numeri di Umbria Fashion, un evento che ha saputo unire moda, arte e solidarietà nel cuore di Perugia.

Un ambito prestigioso che ha visto trionfare il giovane stilista gualdese Edoardo Mariani nel contest stilisti emergenti.

Edoardo ha preceduto Chiara Sterlini e Wu Ziping. Hanno partecipato, inoltre, Emma Marena e Federica Staci. Ai giovani designer era stato chiesto di farsi interpreti del proprio tempo realizzando un abito ispirato all’artista Alberto Burri, in particolare all’opera Rosso plastica.

Per Edoardo Mariani, oltre alla visibilità ottenuta attraverso la partecipazione all’evento (nella bellissima Sala dei Notari erano presenti, solo per citarne alcuni, Nicoletta Spagnoli, amministratore delegato e direttore creativo di Luisa Spagnoli, e Rajan Tolomei, make-up artist e designer internazionale), un tirocinio di tre mesi nella sede di Spello di Pattern Group, la partecipazione al fashion show di Vivetta Ponti all’interno della Milano Fashion Week e un tour nell’azienda Monnalisa di Arezzo.

A premiare il vincitore, al quale è stata consegnata una creazione artistica di Roberto Domiziani, sono stati Laura Cartocci, founder e presidente di Umbria Fashion, e Sergio Muniz, attore e modello spagnolo, testimonial di questa seconda edizione dell’evento.

Muniz è stato inoltre proclamato Cavaliere di “Un’idea per la vita onlus”, contribuendo così, con la sua notorietà, a diffondere il messaggio dell’associazione che si occupa di promuovere la prevenzione in ambito di malattie oncologiche femminili.

Edoardo Mariani, che studia Fashion Design presso l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, da cinque anni è titolare di un negozio di cappelli che disegna e realizza egli stesso. Una passione iniziata a 15 anni all’interno dei Giochi de le Porte, in particolare del gruppo corteo storico di Porta San Martino, e che continua ancora oggi.

Sempre in tema di competizioni, hanno sfilato gli abiti degli studenti dell’Accademia di Belle Arti (Aba) ‘Pietro Vannucci’ e Nuovo Istituto Design (Nid) di Perugia, creazioni ispirate al divin pittore Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come il Perugino. Le creazioni di Aba hanno conquistato la giuria per Sartorialità e Creatività, mentre quelle del Nid per la Ricerca dei tessuti e Sostenibilità dei capi.

La manifestazione ha messo in connessione le eccellenze locali della moda, quindi brand, lavorazioni sartoriali, produzioni di accessori e calzature, con le scuole superiori, le specialistiche e le università, al fine di accrescere le competenze e le opportunità d’impiego futuro dei giovani talenti nel mondo della filiera del fashion.

La scena è stata catturata anche dalle opere degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo moda di Perugia, Gubbio, Foligno, Terni e Spoleto, protagonisti di una competizione avente come obiettivo la realizzazione di abiti a tema ‘Aurora umbra’ di Gerardo Dottori.

La giuria ha assegnato premi per: Creatività, a pari merito, a IIS ‘Cassata-Gattapone’ di Gubbio e IIS ‘Spagna-Campani’ di Spoleto; Sartorialità, a IIS ‘Cavour-Marconi-Pascal’ di Perugia; Ricerca dei tessuti a I.O. Ipsia-Cpia ‘Sandro Pertini’ di Terni e Sostenibilità dei capi al Liceo artistico ‘Bernardino di Betto di Perugia.

Riconoscimenti, poi, quali Premio Moda Antonio Becchetti, Premio Solidarietà Laura Buco e Premio Arte, istituiti in ricordo di tre personalità umbre molto amate che si sono distinte in vita nel loro ambito di attività, sono stati assegnati rispettivamente a Claudia Chiarioni, al Comitato Daniele Chianelli e all’artista Massimiliano MaMo Donnari, in ricordo del Maestro Franco Venanti.

Assegnati, inoltre, premi speciali, all’imprenditore e designer Rocco Ragni, al fotografo Augusto Buzzeo e a Ramona Morelli, direttore generale Umbria Forum. Tra i fashion show, molto apprezzati sono stati quello di Isabella Cascianelli, ‘Il borgo è donna’ a cura di AboutUmbria e I Borghi più belli d’Italia in Umbria, ma anche quelli di Badiali, Ecipa e la Riviera Atelier, oltre al fashion show ‘Indossare l’arte ‘Simbolo e preziosità’ cha ha celebrato l’artista Marvin Oliver, in virtù del gemellaggio che lega Seattle a Perugia.

Tra i personaggi che hanno preso parte alla seconda edizione di Umbria Fashion ci sono stati Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, Laura Pernazza, presidente della provincia di Terni, Marco Weber, general manager di Ermanno Scervino, Giulia Accardi, modella e influencer, Luigi Preziotti, designer director di Prada, e Gabriele Baldinotti, ceo di Herno spa, quest’ultimi due destinatari del premio Talenti umbri. Altro talento umbro che è stato ricordato è il compianto imprenditore Umberto Ginocchietti, per cui hanno ritirato un riconoscimento le figlie Manuela, Micaela e Marina.

“Ci tengo a ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile la riuscita di Umbria Fashion – ha dichiarato la presidente Laura Cartocci –, a partire dai giornalisti che hanno condotto i talk: Donatella Miliani, Donatella Binaglia, Giacomo Marinelli Andreoli e Francesco Mancini, gli ospiti e tutto lo staff e la squadra”.