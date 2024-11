Rifare Gualdo: “In città un degrado culturale mai visto prima. Perché il Sindaco tace?”

A poche ore dall’episodio di violenza che ha visto come scenario il centro storico di Gualdo Tadino, il gruppo consiliare di opposizione Rifare Gualdo, con un comunicato stampa, chiede “provvedimenti e attenzione durante le ore notturne“.

“Un grave episodio di violenza di genere – scrivono le consigliere comunali Vitali, Casciani e Natalini – è accaduto questa notte in pieno centro storico. Le immagini ritraggono una donna che viene aggredita da un uomo, strattonata e gettata a terra, nell’indifferenza generale”.

“La piazza non è nuova ad episodi del genere, la microcriminalità è in aumento, così come lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti anche tra i giovanissimi, per non parlare del dilagare dell’assunzione di alcool tra minorenni. Vogliamo risposte: chiediamo un ambiente cittadino sicuro per i nostri ragazzi e ci domandiamo come sia possibile che il Sindaco rimanga in silenzio davanti questi fatti, gravissimi per una comunità piccola come la nostra. È ora di presidiare il territorio attraverso la presenza dei vigili urbani e delle forze dell’ordine. La piazza deve essere il centro di aggregazione principale per giovani e famiglie, così non lo è“.

“Un degrado culturale mai visto prima in città – concludono le consigliere comunali – che paga l’assenza di politiche serie per i giovani e giovanissimi. Altro che città smart, altro che città dei bambini. Il Sindaco agisca anziché continuare a scrivere del nulla attraverso i social. Noi non staremo a guardare”.