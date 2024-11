Sicurezza a Gualdo Tadino, Forza Italia: “Fatti e non parole”

A Gualdo Tadino non si placa il dibattito sul tema della sicurezza, riaccesosi dopo i fatti accaduti nella notte tra giovedì e venerdì dove una ragazza è stata strattonata e trascinata a terra in piazza Martiri e, nella stessa sera, l’ascensore pubblico che collega il centro storico e piazza Beato Angelo è stato oggetto di atti vandalici.

A intervenire è il Coordinamento di Forza Italia di Gualdo Tadino che ricorda che nel 2019, le forze di opposizione – Forza Italia, Lega e SiAmo Gualdo – presentarono una richiesta di commissione consiliare per discutere del tema sicurezza, portando sul tavolo, evidenzia Fi, proposte concrete per contrastare fenomeni di microcriminalità, come furti nelle abitazioni e scorribande nel centro storico e in varie zone della città.

Forza Italia ricorda che dopo quella riunione, su proposta della maggioranza, si sarebbe dovuto redigere un documento unitario da portare in consiglio comunale.

“Da allora quel documento unitario non uscì più – scrive Fi – perché man mano la maggioranza sciorinava progetti che stavano uscendo e che avrebbero “sanato” le nostre legittime istanze (intendendo per legittime il fatto che erano e sono inconfutabili le notizie, i fatti di cronaca, i post pubblici in cui si può constatare il degrado ormai continuo che caratterizza alcune aree della nostra città)”.

Fabio Viventi, Silvia Minelli e Gianni Frillici sottolineano “ogni volta che rappresentiamo le difficoltà in cui versa Gualdo, sotto il profilo economico ma, di conseguenza, anche sotto il profilo sociale, veniamo tacciati di suscitare allarmismi e di vedere una Città che non è in uno stato così tragico”.

“Se ci permettiamo di polemizzare con il sindaco a proposito dell’ordinanza presso l’area Rocchetta, ci viene sbandierato lo slogan che ‘la sicurezza dei cittadini viene prima di ogni altra cosa‘ – prosegue la nota – Quando invece si devono sollevare i classici slogan della sinistra, quali i diritti umani e sociali, la parità di genere, la lotta contro la violenza contro le donne, dobbiamo tutti applaudire (e naturalmente votare a favore) di fronte a misure come la stampa del numero antiviolenza sugli scontrini delle farmacie comunali.“

Forza Italia accusa l’amministrazione di “silenzio assordante” su queste problematiche e chiede misure concrete e azioni immediate ed efficaci.

“Tireremo fuori nuovamente il tema, senza indugio – conclude il comunicato – Perché a Gualdo non c’è solo il rischio idrogeologico, a Gualdo non servono i documenti di indirizzo tanto cari a Presciutti. A Gualdo, se non lo avesse capito dopo dieci anni di amministrazione, servono fatti.”