34 anni di solidarietà: il “Gruppo Sorgente” di Gualdo Tadino celebra la sua storia

Una storia di impegno e solidarietà lunga 34 anni quella del “Gruppo Sorgente”, la squadra di protezione civile che rappresenta un pilastro della comunità gualdese e del territorio umbro.

Fondato l’8 novembre 1990 come gruppo intercomunale di Protezione Civile di Gualdo Tadino e Nocera Umbra, con l’allora sindaco Rolando Pinacoli e l’assessore Paolo Bazzucchi, divenne autonomo nel 1997 costituendo il gruppo comunale di protezione Civile di Gualdo Tadino e prendendo il nome di “Gruppo Sorgente”.

Il 30 ottobre 2018 è stato creato all’interno del gruppo la squadra “Sorgente Alert Team” per lo svolgimento di tutti quei servizi che non potevano essere svolti come gruppo di Protezione Civile dedicandosi, con corsi specifici e abilitazioni, allo svolgimento di addetti antincendio alto rischio. Dal 2000 il gruppo ha il riconoscimento di “Associazione di Volontariato” con iscrizione al registro regionale e poi l’iscrizione al “Registro Nazionale delle organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile Nazionale”.

Nel tempo il Gruppo, che ha visto coinvolti complessivamente oltre cento volontari gualdesi, ha consolidato la sua presenza operativa in numerose emergenze nazionali e regionali, dai drammatici terremoti del 1997-98 di Umbria e Marche fino alle emergenze più recenti, come le alluvioni in Emilia-Romagna e gli interventi durante la pandemia di Covid-19. Il gruppo ha anche contribuito a operazioni di assistenza umanitaria internazionale, come la Missione Arcobaleno in Kosovo nel 1999, evidenziando la sua capacità di rispondere rapidamente e con efficacia a situazioni critiche.

Con 32 volontari attualmente attivi e nuovi membri in formazione, il gruppo continua a rappresentare un modello di prontezza. L’Odv Gruppo Sorgente Gualdo Tadino si dedica non solo all’emergenza, ma anche alla prevenzione, partecipando tutti gli anni alla campagna di avvistamento incendi boschivi organizzata dalla Regione Umbria, e collabora attivamente con altre realtà locali come Caritas, Banco Alimentare, Gruppo FAI e Gaaum di Gualdo Tadino.

Il ricordo di Massimiliano Rondelli, per diverso tempo coordinatore del Gruppo, è ancora vivo oggi tra i volontari gualdesi. Protagonista durante il terremoto del 1997, si è sempre distinto per la sua dedizione assoluta alla causa: “Faccio il bancario per campare, il volontario per dare un senso alla vita”, diceva. Il suo esempio di solidarietà e impegno civile è sempre presente in tutti coloro che hanno contribuito e continuano a sostenere il “Gruppo Sorgente”, impegnandosi per la sicurezza e il benessere della comunità.

