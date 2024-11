Aperti ambulatori infermieristici per lo scompenso cardiaco a Perugia e Branca

Apertura oggi, venerdì 8 novembre, di due ambulatori infermieristici integrati dedicati ai pazienti affetti da scompenso cardiaco.

I nuovi spazi, uno presso l’ospedale di Perugia e l’altro all’interno del nosocomio comprensoriale di Gubbio-Gualdo Tadino, sono il risultato di una collaborazione interaziendale tra l’Azienda Ospedaliera di Perugia e la Usl Umbria 1.

Questo progetto mira a creare una continuità assistenziale tra ospedale e territorio per offrire un’assistenza personalizzata ai pazienti cronici, permettendo loro di accedere a cure complete e continuative anche tramite counselling telefonico in caso di peggioramento della salute.

In questi nuovi spazi dedicati le competenze infermieristiche sono al centro di un’assistenza personalizzata, che punta a migliorare la qualità della vita delle persone nel proprio domicilio e alla conseguente riduzione dei ricoveri ospedalieri

I responsabili infermieristici sono Gianluca Castelletti per l’Azienda Ospedaliera di Perugia e Simone Cappannelli per l’Usl Umbria 1. Quest’ultimo, neolaureato magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche presso l’Università degli Studi di Perugia e attuale e coordinatore infermieristico del reparto Cardiologia-Utic di Branca, è anche ideatore del progetto, fortemente voluto al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, presente in commissione di laurea, e sostenuto dal direttore generale dell’Usl Umbria 1, i quali che ne hanno colto immediatamente il potenziale innovativo.

Il progetto si colloca all’interno del percorso nazionale del Value Based Healthcare, un modello assistenziale che punta a generare valore per il paziente, ponendo al centro la sua salute e il miglioramento delle sue condizioni di vita. Il modello si è distinto anche a livello nazionale: l’iniziativa è infatti stata selezionata per le fasi finali del Lean Healthcare Award, premio che riconosce le idee sanitarie più innovative ed efficienti.

La direzione clinica dei nuovi ambulatori è affidata al professor Erberto Caruccio, responsabile della Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare di Perugia, e al dottor Euro Capponi, responsabile della Cardiologia-Utic di Branca.