Gerbera Rossa contro la violenza sulle donne. Ecco il programma della tre giorni

La Gerbera Rossa è il titolo di una tre giorni di eventi che inizierà a Gualdo Tadino sabato 23 novembre per concludersi lunedì 25, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne.

Sotto la guida della coordinatrice Gessica Collarini, l’evento tratterà a 360 gradi del rispetto e della valorizzazione della donna, oltre che lanciare un bel grido di stop alla violenza. In collaborazione con la Libreria Mondadori di Gualdo Tadino e El Grottino di Mario Fioriti, la tre giorni si svolgerà a Gualdo Tadino tra il locale di via Ruggero Guerrieri e il teatro Talia.

Questo il programma ufficiale:

Sabato 23 novembre – Grottino (Via Ruggero Guerrieri)

Ore 16 – incontro/dibattito a cura di Unigualdo con la presidente Maria Pina Civitareale. Parteciperà Milena Giomboni, operatrice del Centro Antiviolenza “Edes Panfili” di Gubbio, che parlerà di “Centri antiviolenza: un luogo di ascolto e aiuto per le donne.

Ore 17.45 – incontro con Assunta Altieri, autrice del libro “Non chiamatelo amore” (ed. Diadema). Partecipano Maurita Lombardi, avvocata e presidente di “Liberamente Donna” e la giornalista Rai Laura Costantini. Coordina Rita Pecci.

Ore 21 – musica dal vivo con il duo Ode et Ama (Olga Tecchio e Alessandro Boco) e il cantante Fabrizio Rutili.

Durante il pomeriggio, make up gratuito a cura dell’Erboristeria Porta Nova

Domenica 24 novembre – Grottino

Ore 14.30 – Suryanamyoga, yoga con Stefano Ubaldini.

Ore 15 – incontro con Maria Rinaldi Miliani, autrice del libro “Io non ero nata per nascere” (ed. Scatole Parlanti). Relatrice Gessica Collarini.

Ore 16 – esibizione della vocal coach Raffaella Porciatti.

Ore 17 – incontro con Maria Laura Antonini, autrice del libro “Un colpo d’ala all’improvviso”. Relatrici Rita Pecci e Tiziana Scassellati.

Ore 18 – interventi dello psicologo Giuseppe Ruiz De Ballesteros e dello scrittore e insegnante di sport Gerry Frate.

Ore 18.30 – incontro con Matteo Bebi, autore dei libri “Orsolina di Catagnone” e “San fin d’amour“. Relatrici Rita Pecci e Monica Pica.

Ore 21 – musica dal vivo con i Lapsus (Emanuele Pecci e Alessandro Aramini).

Lunedì 25 novembre

Teatro Talia

Ore 11.15 – spettacolo del coreografo e percussionista Riccardo Giugliarelli. Presentazione di un libro illustrato e recitato dalla voce di una piccola bimba, con la presenza del Germoglio di Gualdo Tadino. Mostra di dipinti realizzati dagli allievi del laboratorio di disegno e pittura, seguiti da Giuliana Belardi.



Grottino

Ore 14 – corso di disostruzione “Anpas”

Ore 15.30 – incontro con Maria Donzelli, presidente dell’Associazione “Peripli – Culture e Società Euromediterranee”

Ore 16.30 – incontro con Mario Fioriti, autore del libro “Eremi dispersi” (ed. Diadema). Relatrice Rita Pecci.

Ore 17.30 – testimonianze di Marco Pascolini e Giuliana Di Cioccio

Teatro Talia

Ore 21.00 – concerto tributo a Fabrizio De André con la band “André-a”