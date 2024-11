Concluso il progetto Hub Particular, delegazione ricevuta all’Ambasciata di Cuba a Roma

Concluso lo scorso mese di ottobre, una delegazione del progetto di cooperazione internazionale Hub Particular nella giornata di mercoledì 13 novembre è stata ricevuta presso l’Ambasciata di Cuba a Roma.

L’ambasciatrice cubana Mirta Granda Averhoff ha ricevuto personalmente i rappresentanti delle istituzioni locali italiane e dei partner coinvolti nell’iniziativa. Tra questi, per il Comune di Gualdo Tadino erano presenti il sindaco Massimiliano Presciutti, l’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Locchi e il capo progetto Danilo Guidubaldi, mentre per il Comune di Amelia era presente l’assessore al Bilancio, Tributi e Servizi Sociali, Antonella Sensini.

Il progetto, che ha visto capofila il Comune di Gualdo Tadino, è stato finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con 513.150 euro, pari al 78,58% del costo totale di 652.995,64 euro, e ha avuto come obiettivo la promozione dell’artigianato come motore di sviluppo inclusivo e sostenibile tra Italia e Cuba.

La cerimonia di chiusura presso l’Ambasciata di Cuba è stata l’occasione per illustrare i risultati ottenuti, in particolare la realizzazione di una piattaforma per il commercio elettronico *ejaki.com*, che permetterà agli artigiani cubani di accedere a nuovi mercati internazionali, e la creazione di un opificio artigianale per i ceramisti cubani, destinato a promuovere la tradizione artigianale locale e a favorire l’inclusione sociale e l’imprenditoria femminile.

Il progetto Hub Particular ha coinvolto numerosi partner, tra cui il Comune di Amelia, il Consorzio Itaca, l’Associazione Ong Necos International, il Fondo Cubano de Bienes Culturales, il Municipio de San Juan de Dios de Cárdenas e Solymed Travel. Un aspetto fondamentale è stato il coinvolgimento delle donne e dei soggetti fragili, con attività formative e di supporto all’imprenditorialità, che hanno avuto un impatto positivo sul miglioramento delle condizioni di vita di molte famiglie cubane.

Nel corso della cerimonia il sindaco Presciutti ha espresso la propria soddisfazione per il successo del progetto, sottolineando il valore di una collaborazione che ha coinvolto le istituzioni e le comunità di entrambi i paesi. “Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati ottenuti. Non solo siamo riusciti a portare avanti un’iniziativa di respiro internazionale, ma abbiamo anche contribuito a costruire un ponte tra le realtà locali di Cuba e Italia, favorendo lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale”, ha dichiarato.

Il progetto Hub Particular ha anche contribuito a rafforzare la capacità di governo delle istituzioni locali cubane, attraverso il trasferimento di competenze e la promozione di politiche partecipate per uno sviluppo economico e sociale sostenibile, come ha ricordato l’ambasciatrice Mirta Granda Averhoff, che si è complimentata con i componenti di Hub Particular, auspicando nuovi possibili futuri progetti.

Con la conclusione del progetto, Gualdo Tadino, insieme ai suoi partner, lascia un’eredità importante che contribuirà allo sviluppo dell’artigianato cubano, al miglioramento delle opportunità economiche per le comunità locali e alla promozione di modelli di economia inclusiva e sostenibile.