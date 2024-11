La giovane azienda gualdese Starfa tra gli espositori a “Medica” di Düsseldorf

Che Gualdo Tadino sia da decenni un polo delle aziende medicali non è una novità. In proporzione al numero degli abitanti, le ditte che si occupano di vendita e assistenza di prodotti per la sanità è molto alto. Fa piacere allora sapere come realtà imprenditoriali create da giovanissimi stiano continuando la tradizione delle capostipiti, che a metà degli anni ’80 iniziarono con la rivendita di pellicole radiografiche per poi arrivare a trattare, oggi, le più alte tecnologie in fatto di diagnostica per immagini.

Dall’11 novembre la Starfa, con sede a Gualdo Tadino, è stata tra gli espositori di Medica a Düsseldorf, in Germania, uno degli eventi più importanti al mondo per la tecnologia medica e il settore sanitario, che si conclude oggi 14 novembre. Con oltre cinquemila espositori da quasi 70 paesi del mondo, Medica rappresenta un’opportunità unica per le realtà italiane e internazionali di mostrare il proprio valore su scala globale.

Con uno stand dedicato, la gualdese Starfa ha presentato i suoi prodotti innovativi per l’endoscopia flessibile e i servizi di riparazione e manutenzione. Con la partecipazione a questo evento internazionale, l’azienda ha portato il valore, le capacità e il potenziale di una realtà locale come Gualdo Tadino alla ribalta globale, dimostrando che eccellenza, innovazione e qualità possono nascere e svilupparsi in contesti territoriali ricchi di talento e competenza.