Gualdo Tadino contro la violenza sulle donne, una settimana di eventi e sensibilizzazione

Una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza contro le donne. A Gualdo Tadino non solo lunedì 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ma anche in altre giornate verrà trattato, tramite differenti iniziative, il delicato argomento.

L’amministrazione comunale di Gualdo Tadino, in collaborazione con l’Istituto Casimiri, Gessica Collarini, Fantasy Art, Arte e Dintorni, Educare alla Vita Buona, Rotary Club, El Grottino, UniGualdo, patrocinerà una serie di eventi che prendono il via mercoledì 20 novembre.

A presentare le varie iniziative sono stati il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e l’assessore alla Cultura e Servizi Sociali Gabriele Bazzucchi insieme a Paola Petrini Rossi per Fantasy Art, Gessica Collarini, Mario Fioriti, Katia Tittarelli per l’Istituto Casimiri e Oriana Scapeccia per Arte & Dintorni.

“L’amministrazione comunale – ha detto il sindaco Presciutti – coordina e patrocina una serie di iniziative per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne, che si svolgeranno a Gualdo Tadino a partire dal 20 novembre e non solo in occasione delle Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne di lunedì 25. Gli eventi, realizzati da diversi soggetti che hanno mostrato forte spirito di collaborazione, mirano a sensibilizzare la cittadinanza gualdese su un argomento molto delicato. Il nostro impegno come amministrazione deve essere concreto, non solo con parole, ma con azioni che sostengano le vittime, che educhino le nuove generazioni al rispetto reciproco e che promuovano una cultura di uguaglianza”.

Gli eventi sono iniziati oggi mercoledì 20 novembre, con la collaborazione di Fantasy Art, con laboratori creativi all’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino per gli studenti dell’indirizzo Grafica e Comunicazione, mentre una conferenza sul tema della violenza contro le donne ha interessato l’indirizzo socio-sanitario.

Venerdì 22 novembre, sempre a cura di Fantasy Art, è prevista la proiezione del filmato dell’evento “Fai Rumore” al Teatro Talia di Gualdo Tadino con ingresso a offerta libera. La stessa associazione curerà poi domenica 24, nell’atrio del municipio di Gualdo Tadino, la mostra di quadri a tema “Donna” realizzati da maestri artisti.

“Come amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessore Bazzucchi – abbiamo deciso di dare massima disponibilità per la realizzazione di eventi e manifestazioni alle associazioni, alle attività o a privati cittadini del nostro territorio, nell’ottica di una collaborazione reciproca per il bene della nostra comunità. Esprimiamo grande soddisfazione per le tante iniziative che si svolgeranno nei prossimi giorni a Gualdo Tadino sul tema della violenza contro le donne e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare attivamente. La violenza contro le donne è una delle problematiche più gravi e dolorose della nostra società. Continueremo a lavorare al fianco delle associazioni, delle forze dell’ordine e dei servizi sociali per offrire una rete di supporto concreta ed efficiente a tutte le donne. Inoltre la prevenzione è un aspetto fondamentale della nostra azione: attraverso progetti educativi e campagne di sensibilizzazione, vogliamo insegnare il rispetto, la parità e l’uguaglianza, affinché le nuove generazioni crescano con la consapevolezza che la violenza di genere non ha alcuna giustificazione”.

La Gerbera Rossa è il titolo di una tre giorni di eventi che inizierà a Gualdo Tadino sabato 23 novembre per concludersi lunedì 25, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne.

Sotto la guida della coordinatrice Gessica Collarini, l’evento tratterà a 360 gradi il rispetto e la valorizzazione della donna, oltre a lanciare un grido di stop alla violenza. In collaborazione con la Libreria Mondadori di Gualdo Tadino e El Grottino di Mario Fioriti, la tre giorni si svolgerà a Gualdo Tadino tra il locale di via Ruggero Guerrieri e il teatro Talia.

Questo il programma:

Sabato 23 novembre – Grottino (Via Ruggero Guerrieri)

Ore 16 – Incontro/dibattito a cura di Unigualdo con la presidente Maria Pina Civitareale. Parteciperà Milena Giomboni, operatrice del Centro Antiviolenza “Edes Panfili” di Gubbio, che parlerà di “Centri antiviolenza: un luogo di ascolto e aiuto per le donne.

Ore 17.45 – Incontro con Assunta Altieri, autrice del libro “Non chiamatelo amore” (ed. Diadema). Partecipano Maurita Lombardi, avvocata e presidente di “Liberamente Donna” e la giornalista Rai Laura Costantini. Coordina Rita Pecci.

Ore 21 – Musica dal vivo con il duo Ode et Ama (Olga Tecchio e Alessandro Boco) e il cantante Fabrizio Rutili.

Durante il pomeriggio make up gratuito a cura dell’Erboristeria Porta Nova

Domenica 24 novembre – Grottino

Ore 14.30 – Suryanamyoga, yoga con Stefano Ubaldini.

Ore 15 – Incontro con Maria Rinaldi Miliani, autrice del libro “Io non ero nata per nascere” (ed. Scatole Parlanti). Relatrice Gessica Collarini.

Ore 16 – Esibizione della vocal coach Raffaella Porciatti.

Ore 17 – Incontro con Maria Laura Antonini, autrice del libro “Un colpo d’ala all’improvviso”. Relatrici Rita Pecci e Tiziana Scassellati.

Ore 18 – Interventi dello psicologo Giuseppe Ruiz De Ballesteros e dello scrittore e insegnante di sport Gerry Frate.

Ore 18.30 – Incontro con Matteo Bebi, autore dei libri “Orsolina di Catagnone” e “San fin d’amour“. Relatrici Rita Pecci e Monica Pica.

Ore 21 – Musica dal vivo con i Lapsus (Emanuele Pecci e Alessandro Aramini).

Lunedì 25 novembre – Teatro Talia

Ore 11.15 – Spettacolo del coreografo e percussionista Riccardo Giugliarelli. Presentazione di un libro illustrato e recitato dalla voce di una piccola bimba, con la presenza del Germoglio di Gualdo Tadino. Mostra di dipinti realizzati dagli allievi del laboratorio di disegno e pittura, seguiti da Giuliana Belardi.

Presso El Grottino

Ore 14 – Corso di disostruzione “Anpas”

Ore 15.30 – Incontro con Maria Donzelli, presidente dell’Associazione “Peripli – Culture e Società Euromediterranee”

Ore 16.30 – Incontro con Mario Fioriti, autore del libro “Eremi dispersi” (ed. Diadema). Relatrice Rita Pecci.

Ore 17.30 – Testimonianze di Marco Pascolini e Giuliana Di Cioccio

Presso Teatro Talia

Ore 21.00 – Concerto tributo a Fabrizio De André con la band “André-a”

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, al teatro Don Bosco lunedì 25 aprile alle ore 21 le associazioni Arte & Dintorni, Educare alla Vita Buona e l’Istituto d’istruzione superiore Casimiri presentano “Femminile plurale”, uno spettacolo di teatro, musica e poesia realizzato grazie al sostegno del Rotary Club Gualdo Tadino. Ingresso libero.

L’evento si aprirà con un corto teatrale scritto da Ruggero Luzi, con Marco Panfili, attore e regista della compagnia Arte & Dintorni, e Priscilla Benedetti, attrice della compagnia.

Attraverso una narrazione intensa e multilivello, lo spettacolo affronta i temi del possesso, della gelosia e della violenza, che troppo spesso si trasformano in tragedie reali.