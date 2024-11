40 amministratori umbri all’assemblea annuale Anci. Presenti i sindaci di Gualdo, Gubbio e Sigillo

“L’Assemblea nazionale Anci rappresenta un momento importante per la nostra comunità, segnando l’elezione del nuovo presidente, Gaetano Manfredi. Un plauso alla sua prima dichiarazione, che ha toccato un tema cruciale: i sindaci come costruttori di democrazia. In questa ottica, Manfredi ha sottolineato l’importanza di ricucire il Paese, unendo le città ai piccoli borghi e tenendo insieme tutto il territorio nazionale. È una visione che condivido pienamente: abbiamo un patrimonio straordinario da custodire e far crescere. Dobbiamo lavorare con determinazione per levigare le disuguaglianze e garantire uno sviluppo armonico che non lasci indietro nessuno. L’Anci continuerà ad essere un punto di riferimento per affrontare queste sfide insieme, con i sindaci protagonisti di un’Italia sempre più coesa”.

E’ quanto dichiarato da Federico Gori, presidente di Anci Umbria e sindaco di Montecchio, impegnato in questi giorni al Lingotto di Torino per la 41esima Assemblea annuale di Anci “Facciamo l’Italia, giorno per giorno” (20-22 novembre).

L’appuntamento si è aperto mercoledì mattina con la 20esima Assemblea congressuale, chiamata a votare il nuovo presidente nazionale di Anci, che ha eletto all’unanimità Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.

Al voto i delegati umbri presenti (eletti nell’assemblea regionale che si era tenuta lo scorso settembre): Michele Toniaccini (sindaco di Deruta, con delega al voto di Fabrizio Gareggia, sindaco di Cannara), Michele Moretti (sindaco di Marsciano), Francesco Rizzuti (sindaco di Pietralunga), Giampiero Fugnanesi (sindaco di Sigillo), Andrea Sisti (sindaco di Spoleto), Vittoria Ferdinandi (sindaca di Perugia) e Michela Bordoni (assessora di Terni).

Presenti all’assemblea anche il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e di Gubbio, Vittorio Fiorucci.

Dopo l’elezione, si è insediato e si è svolta la prima riunione del Consiglio Nazionale, per i consueti adempimenti statutari, a cui hanno partecipato per l’Umbria il presidente Federico Gori, il delegato nazionale di Anci Umbria eletto nell’assemblea regionale Erigo Pecci (sindaco di Bastia Umbra) e i sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia. Nel nuovo Consiglio Nazionale uno dei vice presidenti sarà Michele Toniaccini, ex presidente di Anci Umbria.

Nel pomeriggio di mercoledì si è aperta la 41esima Assemblea annuale di Anci alla presenza del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. In totale la delegazione umbra che parteciperà ai lavori è composta da oltre quaranta tra amministratori e tecnici, coordinati da Silvio Ranieri, segretario generale di Anci Umbria.

Tra gli eventi principali in programma giovedì 21 novembre spicca il panel, intitolato “Facciamo… per Giovanni un’Italia che si prende cura” (alle ore 17,30), dove interverrà Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia. Subito dopo, la stessa Ferdinandi sarà chiamata ad intervenire ad un’altra iniziativa a latere dal tema “La diplomazia delle città e la promozione del dialogo tra gemellaggi e partenariati territoriali”.