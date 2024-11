FdI Gualdo Tadino: “Orgogliosi del 24,85% e dello straordinario risultato di Simona Vitali”

Il circolo di Fratelli d’Italia di Gualdo Tadino esprime “profonda soddisfazione e orgoglio per il risultato straordinario ottenuto alle elezioni regionali, dove il nostro partito ha raggiunto il 24,85% nel territorio.”

FdI ringrazia Simona Vitali, candidata per la prima volta alle regionali, che “pur non rivestendo ruoli di governo, ha saputo conquistare il cuore e la fiducia dei cittadini”, raccogliendo 954 voti a Gualdo Tadino, quasi 300 a Nocera Umbra e 200 preferenze a Gubbio, per un totale di circa 1700 voti nella Fascia Appenninica. A livello regionale, Vitali ha ottenuto 3430 consensi, “dato significativo e indicativo di un sentimento di stima diffuso – evidenzia il circolo gualdese – Un risultato che parla di credibilità, presenza e visione condivisa.“

Il partito non nasconde il rammarico per la sconfitta del centrodestra a livello regionale, ma considera il risultato locale come una base solida per il futuro. “Questo successo ci spinge a guardare avanti con maggiore determinazione, consapevoli degli errori commessi e delle sfide da affrontare,” dichiarano i rappresentanti di Fratelli d’Italia, rinnovando il loro impegno per la comunità.

Un ringraziamento particolare viene rivolto agli elettori: “Grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto in noi. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con serietà, passione e dedizione per rappresentare al meglio la nostra comunità e costruire un futuro di cui essere orgogliosi.”