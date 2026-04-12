Gioventù Nazionale, al congresso provinciale il contributo della gualdese Lorenza Tomassini

Il circolo di Fratelli d’Italia di Gualdo Tadino ha preso parte con al congresso provinciale di Gioventù Nazionale, svoltosi a Perugia.

Protagonista dell’appuntamento è stata anche la gualdese Lorenza Tomassini, intervenuta in qualità di presidente di Azione Studentesca, che ha offerto un contributo di grande spessore sul tema della sicurezza. Un concetto affrontato in modo ampio e moderno, sicurezza come diritto dei giovani a costruirsi un futuro, ma anche come libertà reale di esprimere le proprie idee.

“Un intervento maturo, lucido e tutt’altro che scontato – dichiarano da Fratelli d’Italia Gualdo Tadino che sottolinea la vitalità e il radicamento del movimento giovanile sul territorio– che ha avuto il coraggio di affrontare un tema spesso ignorato: oggi, nelle scuole, non tutti gli studenti partono dalle stesse condizioni di libertà. Chi esprime idee non allineate, e in particolare chi si riconosce in valori di destra, si trova troppo spesso a dover affrontare isolamento, pregiudizi e, talvolta, vere e proprie forme di pressione culturale. La libertà di pensiero non può essere a senso unico”.

“Per questo – prosegue la nota – l’intervento di Lorenza rappresenta un segnale importante: la richiesta di un ambiente scolastico realmente pluralista, dove il confronto sia libero, rispettoso e garantito a tutti. Siamo orgogliosi di lei e del fatto che una giovane gualdese rappresenti con autorevolezza gli studenti della provincia di Perugia”.

Nel corso del congresso è stata inoltre confermata alla guida del coordinamento provinciale Marina Tomassoni, ormai punto di riferimento di Gioventù Nazionale Perugia. Insieme a lei faranno parte del coordinamento provinciale Lorenzo Baldelli, Tommaso Genovese, Francesco Rignanese, Alessandro Di Micco, Edoardo Paccapelo e Giorgio Tenneroni, ai quali Fratelli d’Italia Gualdo Tadino rivolge “un sincero in bocca al lupo per il lavoro che li attende”.

Un ringraziamento particolare da parte del circolo gualdese è stato rivolto al coordinatore regionale di Gioventù Nazionale Tommaso Granieri, a Luca Stemperini, presidente di Azione Universitaria Perugia, a Nicola D’Ambrosio, presidente nazionale di Azione Universitaria, e a Roberto Miscia della segreteria generale congressi, oltre a tutti i giovani intervenuti che “hanno dato vita a un dibattito di altissimo livello, dimostrando una crescita costante della classe dirigente giovanile di Fratelli d’Italia”.

All’evento hanno preso parte anche rappresentanti istituzionali e parlamentari umbri, a testimonianza dell’importanza politica dell’iniziativa.

“È stato bellissimo vedere una sala gremita di giovani, dirigenti e militanti – prosegue la nota – segno evidente di un movimento in salute, capillarmente presente nei comuni della provincia di Perugia e in continua espansione. Un’organizzazione impeccabile e un successo che confermano la forza e il radicamento di Gioventù Nazionale sul territorio”.

“Fratelli d’Italia Gualdo Tadino – conclude la nota – ribadisce così il proprio sostegno e la propria fiducia nelle nuove generazioni, motore di un progetto politico che guarda al futuro con determinazione e concretezza”.