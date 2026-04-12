Edoardo Ridolfi premiato a Cesena per una favola ambientata all’Opificio Rubboli

Nuovo successo letterario per il nostro collaboratore Edoardo Ridolfi.

Nella giornata di sabato 11 aprile lo scrittore è stato premiato a Cesena per la sua fiaba dal titolo “Lustro, il ragazzo d’oro e rubino” al concorso letterario “Favole e fiabe” indetto da Historica Edizioni, la casa editrice fondata da Francesco Giubilei.

Tra tutti i racconti pervenuti sono stati scelti i migliori che sono entrati a far parte di un libro che la stessa Historica pubblicherà e che sarà in vendita nelle librerie (con distribuzione Libro.co), sul sito di Historica, alle principali fiere della piccola e media editoria cui parteciperà l’editore e sui principali book-stores online.

Gli autori delle fiabe scelte per entrare nella collana sono stati premiati presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena nell’ambito del Festival Malatestiano della Libertà.

Il racconto, ambientato e ispirato all’Opificio Rubboli di Gualdo Tadino, narra la storia di Lustro, una piccola statuetta di ceramica nata magicamente in una fornace durante la “terza cottura”.

Di notte, grazie al calore del fuoco, Lustro prende vita: corre per il laboratorio e per Gualdo, libero e spensierato, identificandosi completamente con il fuoco che lo anima.

Lustro misura il tempo in modo tutto suo, attraverso il “tempo ginestroso”: osservando la fioritura della ginestra fuori dal laboratorio, capisce quando il mondo è caldo e quindi quando la fornace tornerà ad accendersi e lui potrà vivere ancora.

Con il passare del tempo, però, le accensioni della fornace diventano sempre più rare: il mastro ceramista Rubbolo Cottafuoco invecchia e il lavoro rallenta. Lustro capisce che senza il fuoco del forno le statuette sono destinate a immobilizzarsi per sempre, diventando oggetti eterni ma privi di vita.

Il racconto diventa così una metafora sulla vita, sul cambiamento e sulla capacità di reinventarsi, proprio come farà Lustro, la piccola statua smaltata d’oro e rubino.