Umberto Balloni eletto presidente del Rotary per l’anno 2026/27

Si ė svolta nei giorni scorsi l’assemblea dei soci del Rotary Club di Gualdo Tadino, presieduta dal presidente Alberto Catanossi, che ha aperto la serata ricordando alcuni importanti progetti che vedranno coinvolto il Club da qui ai prossimi mesi.

Il primo vedrà il club di Gualdo Tadino come soggetto presentatore, in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino, del progetto “Gualdo Città Cardioprotetta” consistente nell’installazione, in un arco temporale di tre anni, di una serie di defibrillatori cardiaci in varie zone della città.

Il primo step, da concludersi nei primi mesi del 2025, si realizzerà con l’installazione di quattro defibrillatori nel centro storico cittadino e sarà finanziato dal Rotary Club di Gualdo Tadino. Il progetto proseguirà nel biennio successivo con gli altri soggetti coinvolti, con l’obiettivo di dotare la città di un defibrillatore ogni mille abitanti.

Parallelamente si darà avvio al progetto “Una squadra per la vita”, volto a far frequentare ad un gruppo di almeno 24 persone per il 2025 il corso di formazione necessario e riconosciuto internazionalmente per l’abilitazione all’utilizzo dei defibrillatori cardiaci.

Si darà corso, inoltre, al progetto promosso da tutti i Rotary club dell’Umbria, in collaborazione e con il cofinanziamento della Fondazione Rotary International, per l’acquisto di attrezzature medicali necessarie al funzionamento della sala operatoria dell’ospedale materno infantile di Pujehun, in Sierra Leone.

Si è poi passati alle votazioni che hanno decretato l’elezione di Umberto Balloni nel ruolo di Presidente per l’Anno Rotariano 2026/2027.

È stato quindi eletto il direttivo che sarà al fianco di Sergio Bravetti, Presidente per il 2025/26, che sarà così composto:

Umberto Balloni (Presidente incoming), Alberto Catanossi (Past President), Gino Centi (Vice Presidente), Manuele Pompei (Segretario), Ettore Micheletti (Tesoriere), Carlo Giustiniani, Gianluigi Guerra, Antonio Nini, Stefania Pecci, Giamila Riani, Ermanno Rosi, Francesco Serroni.

Il Rotary Club, insieme ai ragazzi del Rotaract, è stato impegnato sabato scorso nel volontariato in occasione della 28’edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.