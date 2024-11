Nocera Umbra, presentato il libro “Il Militante Ignoto” di Domenico Furgiuele

In una “Sala dei Sindaci” gremita di pubblico, si è svolta a Nocera Umbra la presentazione del libro “Il Militante Ignoto” di Domenico Furgiuele, deputato della Lega di cui è vice capogruppo alla Camera dei Deputati.

Con un moderatore d’eccezione, il sindaco Virginio Caparvi, l’autore ha percorso la sua storia personale, partita dalle strade di una periferia abbandonata del Mezzogiorno, fino a giungere alle vette della politica nazionale.

Uno spaccato di vita che vuole dare fiducia alle nuove generazioni per tornare a concepire la politica come il più alto atto d’amore che, con coraggio e determinazione, deve trasformare le idee in azioni.

Il militante ignoto, ha spiegato Furgiuele, è colui che si batte per gli altri, che vive la propria comunità per dare un contributo significativo per un radicale miglioramento.

Il pubblico presente ha formulato domande e interloquito con l’autore che ha saputo coinvolgere e divertire raccontando aneddoti e curiosità degli ultimi anni della sua carriera da parlamentare.