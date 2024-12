La “Giornata degli Alberi” a Sigillo: studenti e istituzioni uniti per il futuro del pianeta

In occasione della Giornata Mondiale dell’Albero, il sindaco di Sigillo Giampiero Fugnanesi, il vicesindaco Gian Piero Bocci e il capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale Francesco Silvestrucci hanno partecipato alla “Giornata degli Alberi” promossa dall’Istituto Comprensivo di Sigillo.

L’iniziativa si è svolta venerdì scorso in collaborazione con i Carabinieri Forestali del Comando Stazione di Scheggia e Pascelupo, che erano presenti con il comandante Sandro Ercolani.

Nella circostanza alcuni studenti, coadiuvati dalla professoressa Patrizia Biscarini, hanno illustrato i lavori svolti, evidenziando in modo esemplare come gli alberi siano i più grandi alleati dell’uomo per fronteggiare la crisi climatica, nonché per garantire la tutela della qualità dell’aria e della biodiversità.

È stata inoltre presentata una ricerca sul valore dell’economia circolare, quale efficace strumento per ridurre la produzione di rifiuti e per riciclare al meglio quelli prodotti.

La giornata si è conclusa presso l’area picnic in zona Bottino, dove gli alunni hanno messo a dimora alcune piante per dare valore e risalto a questo giorno così importante per tutti gli esseri viventi.