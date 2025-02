Gualdo Tadino, commemorate le vittime delle Foibe nel Giorno del Ricordo

Anche quest’anno, in occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Gualdo Tadino ha voluto commemorare le vittime delle Foibe, una delle pagine più drammatiche della storia italiana.

La ricorrenza, istituita nel 2004, intende ricordare i massacri avvenuti nell’ultima fase della Seconda Guerra Mondiale e negli anni successivi lungo il confine orientale dell’Italia, con l’uccisione e la deportazione forzata di migliaia di italiani residenti nella Venezia Giulia, in Istria e in Dalmazia.

Il termine Foibe richiama i grandi inghiottitoi carsici dove le vittime vennero gettate dai partigiani jugoslavi e dell’OZNA.

Nella mattinata di lunedì 10 febbraio il sindaco Massimiliano Presciutti, la vice Paola Gramaccia e gli assessori Gabriele Bazzucchi e Giorgio Locchi hanno reso omaggio ai martiri, deponendo un mazzo di fiori presso via Martiri delle Foibe. Un gesto simbolico per ribadire l’importanza del ricordo e della memoria storica.

Il sindaco Presciutti ha sottolineato come questa tragica vicenda non debba essere dimenticata, esattamente come altri orrori perpetrati nella storia dall’uomo contro l’uomo.

“La memoria, unita alla conoscenza, è l’unico antidoto contro il rischio che tali orrori si ripetano – ha commentato il primo cittadino – Ancora oggi, nel 2025, non tutti comprendono la gravità delle proprie azioni, e per questo è nostro dovere, e un diritto sacrosanto, fare in modo che la nostra storia recente e passata sia conosciuta da tutti. Solo attraverso questa consapevolezza possiamo trarre insegnamenti vitali per la costruzione di un futuro di pace e fraternità tra i popoli. L’intitolazione di via Martiri delle Foibe rappresenta un monito quotidiano per tutti i cittadini e per chiunque attraversi la nostra città: una riflessione continua su una tragedia che ha colpito profondamente moltissimi italiani al termine della Seconda Guerra Mondiale, affinché nessuno possa mai più restare indifferente di fronte al dolore di chi è stato vittima di tale ingiustizia”.

Per l’assessore comunale alla cultura e all’istruzione Gabriele Bazzucchi si tratta di “una giornata importante per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano-dalmata, una tragedia troppe volte minimizzata che invece bisogna commemorare al pari delle altre giornate tematiche su questi complessi avvenimenti storici. Le tragedie non devono avere colori politici o interpretazioni ideologiche: la violenza, l’odio e le discriminazioni non hanno mai giustificazione”.