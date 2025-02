Una visita guidata gratuita al Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti” di Gualdo Tadino. Mercoledì 12 febbraio alle 16 sarà un’occasione unica per riscoprire le storie dei migranti umbri, le loro speranze, lotte e sacrifici, che hanno avuto un impatto significativo nel plasmare la cultura e le generazioni del nostro territorio.



Il museo, che conserva un’importante collezione di documenti e testimonianze, offre uno spunto di riflessione sul valore della memoria e delle radici. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare e comprendere come l’emigrazione abbia contribuito a forgiare l’identità umbra, legando generazioni di persone tra di loro attraverso le esperienze condivise.



L’iniziativa fa parte del “Festival delle Radici Umbre“, un programma culturale che mira a valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale legato all’emigrazione umbra.



“Questa visita guidata rappresenta un’importante occasione per riscoprire le storie dei nostri concittadini e corregionali che hanno lasciato la nostra terra in cerca di nuove opportunità – ha commentato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – La memoria di questi sacrifici è fondamentale per rafforzare la nostra identità collettiva e far crescere la consapevolezza delle sfide che hanno affrontato. Invito tutti gli interessati a partecipare e a riflettere insieme su come l’emigrazione abbia contribuito a forgiare il nostro presente.”



“Il Museo Regionale dell’Emigrazione ‘Pietro Conti’ è una delle testimonianze più significative della nostra cultura e storia, e questa visita guidata gratuita è una straordinaria occasione per entrare in contatto con la memoria delle persone che hanno fatto parte della nostra comunità – ha aggiunto l’assessore alla Cultura di Gualdo Tadino, Gabriele Bazzucchi – L’emigrazione ha avuto un ruolo centrale nella nostra crescita sociale ed economica, e il Festival delle Radici Umbre è un’opportunità per celebrare e preservare la memoria collettiva.”



Dettagli dell’evento:

– Data: Mercoledì 12 febbraio

– Ora: 16:00

– Luogo: Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti”, Gualdo Tadino

– Costo: Gratuito

– Prenotazione obbligatoria: WhatsApp 335 102 04 25