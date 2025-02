Gualdo Tadino rafforza i legami internazionali, ospite speciale al Twinning Meeting di Marl

Gualdo Tadino continua a consolidare il suo ruolo nelle relazioni internazionali, partecipando come ospite speciale al Twinning Meeting 2025, svoltosi a Marl, in Germania, dal 14 al 16 febbraio.

A rappresentare la città sono stati il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore all’Istruzione e Cultura Gabriele Bazzucchi.

L’invito è giunto dopo la partecipazione della delegazione gualdese all’International Youth Meeting 2024, evento che ha visto coinvolti la professoressa Eleonora Scassellati e quattro studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Casimiri.

L’edizione 2025 del Twinning Meeting ha rappresentato un momento significativo per la città di Marl, che ha celebrato gli anniversari dei gemellaggi con Creil, in Francia, attivo da cinquant’anni, Bitterfeld, in Germania, da trentacinque, Pendle, in Gran Bretagna, da trenta, Zalaegerszeg, in Ungheria, Kuşadası, in Turchia, da venticinque, Krosno, in Polonia, da dieci, e con Gualdo Tadino, con cui è stata sancita una nuova amicizia.

Nel corso dell’incontro il sindaco di Marl, Werner Arndt, ha sottolineato l’importanza dei legami internazionali: “Siamo fieri dei nostri gemellaggi – ha detto il primo cittadino tedesco – che rafforzano gli scambi culturali e promuovono la cooperazione transfrontaliera. 175 anni dimostrano quanto siano cresciute e siano ora sostenibili le connessioni tra le nostre città. Siamo felici che quest’anno la città di Gualdo Tadino rappresenti l’Italia”.

Durante il meeting nella città della Renania Settentrionale-Vestfalia, i sindaci e i capidelegazione delle città gemellate hanno firmato il Libro d’Oro di Marl, lasciando un messaggio simbolico per celebrare l’amicizia e la collaborazione tra le comunità.

Successivamente, la delegazione ha visitato una storica miniera a Recklinghausen, nella regione della Ruhr, un luogo emblematico che in passato ha visto la presenza di numerosi emigrati italiani.









“Siamo felici di aver ricevuto l’invito a partecipare al Twinning Meeting 2025 e ringraziamo il sindaco Werner Arndt per questa opportunità – ha detto il sindaco Presciutti – Dopo la partecipazione dei ragazzi del Casimiri all’International Youth Camp di Marl lo scorso anno, essere qui oggi e confrontarci con i sindaci di sei Paesi, Germania, Francia, Inghilterra, Ungheria, Turchia e Polonia e con i nostri amici gemellati di Krosno. E’ stato un momento di crescita e di riflessione su come sviluppare ulteriori opportunità di scambio per le nostre comunità”.

Una delle principali opportunità in via di consolidamento riguarda gli scambi scolastici tra gli istituti di Marl e Gualdo Tadino.

Durante la visita i due amministratori gualdesi hanno incontrato i dirigenti della “Albert-Schweitzer-Geschwister-Scholl-Gymnasium” di Marl per discutere su progetti futuri che potrebbero coinvolgere anche gli istituti scolastici gualdesi.

“Un weekend dedicato alla scoperta della comunità di Marl, al fine di condividere importanti progettualità e sinergie territoriali sui comuni valori europei e sulle prospettive dedicate alle giovani generazioni dal punto di vista culturale ed educativo. Una grande accoglienza e disponibilità da parte della città ospitante, così come dalle altre delegazioni presenti, importanti momenti di riflessione e discussione per valorizzare, sempre di più ed in un contesto estero, le peculiarità e le caratteristiche identitarie di Gualdo Tadino” ha concluso l’assessore Bazzucchi.