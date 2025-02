Eventi a Gualdo Tadino, “Rifare Gualdo” propone una gestione condivisa e partecipata

Il gruppo consiliare Rifare Gualdo – composto da Simona Vitali, Cinzia Natalini e Chiara Casciani – annuncia che nei prossimi giorni presenterà una mozione in Consiglio comunale per richiedere un coinvolgimento diretto nell’organizzazione degli eventi estivi gualdesi.

“Vogliamo offrire il nostro contributo in un momento in cui l’Umbria sta registrando un numero di arrivi davvero significativo, anche grazie all’apertura di nuove attività commerciali in città, e in particolare nel centro storico, all’Anno Giubilare e ai festeggiamenti per l’Ottavo centenario della morte di San Francesco”, dichiarano le tre consigliere.

“La nostra intenzione è quella di creare un tavolo permanente di lavoro, che passi da una fase di sperimentazione in vista dell’estate, fino a strutturarsi in maniera costante per tutti i periodi dell’anno. Un’esperienza aperta alla partecipazione di maggioranza, opposizione, associazioni di categoria, associazioni culturali e sportive, di gruppi di giovani, e di tutte le migliori risorse della città. Solo unendo forze e competenze possiamo dare vita a un grande progetto di rilancio del centro storico di Gualdo, che può diventare un punto di riferimento anche per i territori limitrofi.”

L’obiettivo, evidenzia Rifare Gualdo, è definire in modo condiviso un “perimetro” entro il quale l’Amministrazione possa agire nella fase operativa. “Non vogliamo sostituirci in alcun modo all’assessore di riferimento, ma anzi, lavorare in sinergia con lui, supportandolo nelle incombenze organizzative, dalla logistica al reperimento dei fondi necessari. Un calendario ambizioso e di qualità richiede risorse adeguate, e siamo convinte che molti consiglieri, sia di maggioranza sia di opposizione, possano mettere a disposizione le loro competenze professionali maturate in diversi ambiti”, affermano Vitali, Natalini e Casciani.

“Desideriamo un lavoro corale che coinvolga tutta la comunità – proseguono le esponenti di Rifare Gualdo – perché crediamo che sia l’unico modo per valorizzare appieno il nostro territorio, sfruttando l’attenzione nazionale e internazionale che l’Umbria sta ottenendo in questo periodo. Diamo ai visitatori nuovi motivi per scoprire Gualdo e vivere il nostro patrimonio storico, artistico e culturale.”

La mozione sarà depositata ufficialmente nei prossimi giorni. Rifare Gualdo auspica che tutte le forze politiche e sociali del territorio si uniscano in un patto di collaborazione a lungo termine. “Siamo convinte che, operando insieme, Gualdo potrà davvero fare un salto di qualità e offrire un’estate ricca di eventi, in grado di promuovere la città e il benessere di chi la abita e la visita”, concludono le tre consigliere.