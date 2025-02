“L’Antica strada del sale”, presentazione del libro di Carlo Enrico Paciaroni a Gualdo Tadino

Sarà presentato questa sera alle ore 21 a Gualdo Tadino, nei locali de “El Grottino” in via Ruggero Guerrieri, il libro “L’Antica strada del sale Perugia-Ancona” di Carlo Enrico Paciaroni, saggio storico-turistico che ripercorre l’antico itinerario commerciale e culturale che collega l’Umbria e le Marche ancora poco conosciuto, ma di grande fascino e valore culturale.

L’opera, edita dall’associazione Voglia di Fare in collaborazione con la Pro-Casacastalda, esplora la storia della cosiddetta “Strada del Sale”, nota anche come “Salaria” o “Strada Fabrianese”, un percorso che fin dal Medioevo ha collegato Perugia ad Ancona lungo le attuali statali 318 e 76.

Utilizzata nell’Alto Medioevo per il trasporto del sale e delle merci dall’Adriatico, dai pellegrini diretti in Terra Santa utilizzando il porto di Ancona, antico punto di partenza per le tratte navali verso quei luoghi, dai mastri cartai fabrianesi per commerciare il loro pregiato prodotto, oggi questa via si presenta come un affascinante itinerario culturale percorribile a piedi, in bicicletta o in auto.

Il libro di Paciaroni guida il lettore attraverso paesaggi suggestivi, borghi storici, realtà artigianali e agricole di Umbria e Marche, raccontando anche monumenti e siti di grande valore artistico lungo il tragitto.

Partendo da Perugia, dove si trova la magnifica chiesa templare di San Bevignate, l’itinerario si snoda per oltre cento chilometri ,attraverso la Val di Rasina, la Via Flaminia e l’Appennino, toccando, oltre Gualdo Tadino, Sassoferrato, Fabriano, Jesi e la Val d’Esino, per giungere infine ad Ancona.

Il progetto “Camminare nel tempo” si propone di riscoprire le tracce lasciate dai Cavalieri Templari e dagli Ospitalieri, oggi Cavalieri di Malta, attraverso un percorso rurale che conserva un’identità storica e culturale unica. Nonostante le operazioni di “pulizia” successive alla soppressione dell’Ordine, molte testimonianze del passaggio dei Templari sono ancora visibili.

Tra i principali siti lungo la Strada del Sale si trovano: la Chiesa Templare di San Bevignate a Perugia, l’Abbazia di San Giustino d’Arna, il Castello di Casacastalda, il Santuario della Madonna dell’Olmo, il Castello di Frecco, il Castello di Schifanoia, la città di Gualdo Tadino, il borgo di Fossato di Vico, Sigillo con la Chiesa Templare di Santa Croce a Culiano, la città della carta di Fabriano, Jesi, città natale di Federico II e Osimo, il centro templare più importante delle Marche.

Grazie all’impegno dei Comuni di Gubbio e Valfabbrica, è stata avviata la tabellazione del percorso lungo la Statale 318 e la Statale Flaminia, per rendere questo cammino più accessibile ai viaggiatori moderni.

Carlo Enrico Paciaroni, già Ufficiale Superiore dell’Aeronautica Militare, è laureato in Biologia e da oltre trent’anni si occupa di storia militare e di studi storici. Presidente dell’Associazione Culturale Fiorentina Imparalarte e Vicepresidente nazionale dell’Associazione Combattenti Forze Armate regolari della guerra di Liberazione, ha pubblicato numerosi saggi per riviste specializzate e diversi libri.

La presentazione del volume è organizzata dall’associazione Voglia di Fare in collaborazione con la Libreria Mondadori di Gualdo Tadino.