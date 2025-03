Gualdo Tadino diventa “Città Cardioprotetta”, un progetto per la sicurezza dei cittadini

Grande partecipazione e interesse hanno caratterizzato la presentazione del progetto “Gualdo Tadino Città Cardioprotetta”, tenutasi sabato 1° marzo al Teatro Talia.

Un’iniziativa promossa dal Rotary Club Gualdo Tadino in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di diffondere un messaggio chiaro e fondamentale: “Ognuno di noi può salvare una vita”.

Numerosi i relatori che hanno illustrato i dettagli del progetto, destinato a trasformare Gualdo Tadino in un comune cardioprotetto entro il 2029, con l’installazione di 12 nuovi defibrillatori in punti strategici della città.

Insieme a quelli già presenti, ciò permetterà di raggiungere l’ottimale rapporto di un defibrillatore ogni 1.000 abitanti. Fondamentale sarà anche il monitoraggio costante dei dispositivi e l’organizzazione di corsi di formazione BLSD, per istruire cittadini in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

Dopo l’apertura dell’incontro da parte del moderatore Umberto Balloni, socio del Rotary Club, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per la tutela della salute pubblica e la valenza dell’apporto alla comunità di associazioni come il Rotary Club.

A seguire, Carlo Crocetti, presidente di Anaca Gualdo Tadino, ha spiegato la funzione dei defibrillatori e il cosiddetto “scudo penale”, la normativa che tutela chi interviene in situazioni di emergenza con manovre salvavita.

Il progetto prende spunto dal lavoro del dottor Michele Pierotti, Laureato Magistrate in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso l’Università degli Studi di Perugia con la tesi “Città di Gualdo Tadino Cardioprotetta”, che è intervenuto illustrando i dati della ricerca sulla popolazione di Gualdo Tadino in merito alla conoscenza della problematica, sottolineando l’importanza di una costante attività di monitoraggio per avere dei defibrillatori sempre funzionanti e della centralizzazione presso il servizio 112 della mappa di tutti gli apparecchi attivi nel territorio.

Un contributo determinante è arrivato dal Rotary Club Gualdo Tadino, che ha già completato il primo step del progetto: come spiegato dal presidente Alberto Catanossi, sono stati installati tre nuovi defibrillatori nel centro storico ed esternalizzato quello della Farmacia Comunale, garantendo così la copertura di quattro piazze strategiche:

Piazza Marconi ,

, Piazza Garibaldi ,

, Piazza Soprammuro ,

, Piazza Mazzini.

Questa rete di defibrillatori, contigua alle quattro taverne di San Facondino, San Donato, San Benedetto e San Martino, sarà particolarmente utile durante i Giochi de le Porte e le manifestazioni collegate garantendo maggiore sicurezza.

Parallelamente è stato avviato il primo corso di formazione BLSD, curato da Mario Procacci, istruttore e direttore del corso di formazione BLSD Italian Resuscitation Council (IRC), che ha illustrato l’importanza di saper riconoscere i sintomi di un arresto cardiaco, chiamare il 112 e attuare le corrette manovre salvavita. Questo primo corso, organizzato con l’Ente Giochi de le Porte, ha coinvolto persone che operano nelle quattro taverne dei Giochi de le Porte, certificando 12 nuovi soccorritori.

Momento toccante della giornata è stato quello delle testimonianze dirette: Paolo Procacci, salvato da un arresto cardiaco nel 2017 grazie all’intervento di alcuni passanti formati al BLSD, e Mario Pasquarelli, che pochi mesi fa ha salvato la vita a un amico colpito da malore grazie alle manovre di primo soccorso.

A chiudere l’incontro il dottor Maurizio Scarpignato, direttore della Cardiologia dell’Ospedale di Foligno-Spoleto e socio del Rotary Club, che ha anticipato alcuni aspetti della sua relazione sulle emergenze cardiologiche del territorio, approfondita poi nella conviviale serale al ristorante “Da Clelia”.

.