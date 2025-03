A Gualdo Tadino un biglietto del Superenalotto dimenticato: qualcuno rischia di perdere 10.000 euro

Un colpo di fortuna che rischia di sfuggire di mano. È quello che potrebbe accadere a un giocatore che ha acquistato un biglietto del SuperEnalotto SuperStar a Gualdo Tadino, partecipando all’iniziativa speciale “Regala un Sogno”, ma che non si è ancora accorto di aver vinto ben 10.000 euro.

Nel dicembre 2024, la promozione ha assegnato 1.000 premi garantiti da 10.000 euro ciascuno, per un totale di 10 milioni di euro, distribuiti nei concorsi del 17, 19, 20 e 21 dicembre. La maggior parte dei vincitori ha già incassato il proprio premio, ma ben 82 giocatori ancora no, tra cui anche uno che ha acquistato il tagliando a Gualdo Tadino.

Il biglietto in questione è stato venduto presso il Sisal Caffè Nuvolari, in Via Flaminia km 191, ed è legato all’estrazione n. 200 di martedì 17 dicembre 2024. Lo riporta l’Agenzia Agimeg.

La vincita deve essere riscossa entro il 17 marzo 2025, altrimenti andrà perduta. A oggi in tutta Italia sono ancora 25 i premi non riscossi di quella specifica estrazione e 82 complessivi.

Possibile che il biglietto vincente sia finito in fondo a un cassetto, dimenticato in un portafogli o, peggio, buttato via per distrazione? La scadenza per la riscossione si avvicina e se il vincitore non si farà avanti in tempo la somma non potrà più essere riscossa.

Chiunque abbia acquistato la giocata a Gualdo Tadino farebbe bene a dare un’occhiata. Potrebbe essere il fortunato che ancora non lo sa.